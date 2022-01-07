Выявлено 1877 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек

В этот период выявлено 6387 новых случаев Covid-19, при этом в последние три дня число заболевших приближается к 2000 случаев в день.

С учетом того, что почти 70% населения привито, увеличивается и удельный вес заразившихся среди привитых, превышая почти половину суточных случаев. Специалисты напоминают, что вакцинация не может полностью защитить от риска заражения, но обеспечивает более эффективную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации.

Вакцинация

К настоящему времени процесс вакцинации от Covid-19 прошли или начали, получив по крайней мере одну прививку, 70% населения Латвии, свидетельствуют расчеты LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения (NVD).

В отличие от октября и ноября прошлого года, когда после введения требования о наличии сертификата о вакцинации в ряде отраслей народного хозяйства вакцинация активизировалась, в настоящее время темпы первичной вакцинации замедлились, особенно в предпраздничный и праздничный период в декабре. В период с 20 до 26 декабря первую прививку получили всего чуть более 4600 человек, а в последнюю неделю декабря - 3883. На этой неделе за четыре рабочих дня первую дозу вакцины получили по крайней мере 3273 человека.

В целом за последние недели темпы первичной вакцинации более чем в десять раз ниже, чем в пиковый период в середине октября.

Курс вакцинации, получив обе прививки от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson (J&J), завершили 1,268 млн жителей, а в целом прошли или начали курс вакцинации 1,318 млн жителей.

Согласно данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в начале июля 2021 года составляла 1 882 200 человек, таким образом, в целом по крайней мере одну дозу вакцины или вакцину J&J получили 70,04% населения, а завершили процесс вакцинации 67,38% населения, в том числе 22,96% получили бустерную вакцину, свидетельствуют расчеты LЕТА.

Охват бустерной вакцинацией населения составляет 15,46% - дополнительную дозу вакцины получили 291 184 человека.

После очень низких темпов вакцинации на праздники в первые рабочие дни нового года активность вакцинации немного возросла - в четверг было привито около 10 000 человек, в том числе более 8100 человек получили бустерные вакцины.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 3415 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре человека, сообщил в пятницу Департамент статистики страны.

Это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости с 5 ноября. Скачок заболеваемости фиксируется четвертый день подряд.

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1070 человек, 93 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 955,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17,3%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии заболело почти 536,4 тыс. человек, умерло примерно 7,5 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки подтверждено 1730 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 229 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 169 пациентам, из которых 132 человека, то есть 78,1 процента, не вакцинированы, а у 37 человек (21,9 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 9069 тестов, позитивный результат дали 1730 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем по 83 человека в день, невакцинированных - в среднем по 145,8.