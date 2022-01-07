Выявлено 1877 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1877 новых случаев Covid-19, поступила информация о 17 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1877 новых случаев Covid-19, поступила информация о 17 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
16 умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 735,3 случая. В последний раз он был выше 700 случаев 25 ноября - 706 случаев.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 657 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1220 - были вакцинированы.
Всего вчера был сделано 11 587 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 285 026 человек, 4642 человека с коронавирусом скончались.
С начала года 5% всех заразившихся Covid-19 были ревакцинированы
В 5% выявленных за первые дни этого года случаев Covid-19 заразившиеся были ревакцинированы.
Как сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, в период с 1 по 6 января из всех лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в 5% случаев была доступна информация о том, что заразившиеся были привиты бустерной вакциной.
В этот период выявлено 6387 новых случаев Covid-19, при этом в последние три дня число заболевших приближается к 2000 случаев в день.
С учетом того, что почти 70% населения привито, увеличивается и удельный вес заразившихся среди привитых, превышая почти половину суточных случаев. Специалисты напоминают, что вакцинация не может полностью защитить от риска заражения, но обеспечивает более эффективную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации.
Вакцинация
К настоящему времени процесс вакцинации от Covid-19 прошли или начали, получив по крайней мере одну прививку, 70% населения Латвии, свидетельствуют расчеты LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения (NVD).
В отличие от октября и ноября прошлого года, когда после введения требования о наличии сертификата о вакцинации в ряде отраслей народного хозяйства вакцинация активизировалась, в настоящее время темпы первичной вакцинации замедлились, особенно в предпраздничный и праздничный период в декабре. В период с 20 до 26 декабря первую прививку получили всего чуть более 4600 человек, а в последнюю неделю декабря - 3883. На этой неделе за четыре рабочих дня первую дозу вакцины получили по крайней мере 3273 человека.
В целом за последние недели темпы первичной вакцинации более чем в десять раз ниже, чем в пиковый период в середине октября.
Курс вакцинации, получив обе прививки от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson (J&J), завершили 1,268 млн жителей, а в целом прошли или начали курс вакцинации 1,318 млн жителей.
Согласно данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в начале июля 2021 года составляла 1 882 200 человек, таким образом, в целом по крайней мере одну дозу вакцины или вакцину J&J получили 70,04% населения, а завершили процесс вакцинации 67,38% населения, в том числе 22,96% получили бустерную вакцину, свидетельствуют расчеты LЕТА.
Охват бустерной вакцинацией населения составляет 15,46% - дополнительную дозу вакцины получили 291 184 человека.
После очень низких темпов вакцинации на праздники в первые рабочие дни нового года активность вакцинации немного возросла - в четверг было привито около 10 000 человек, в том числе более 8100 человек получили бустерные вакцины.
Страны Балтии
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 3415 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре человека, сообщил в пятницу Департамент статистики страны.
Это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости с 5 ноября. Скачок заболеваемости фиксируется четвертый день подряд.
Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.
В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1070 человек, 93 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 955,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17,3%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.
В общей сложности в Литве с начала пандемии заболело почти 536,4 тыс. человек, умерло примерно 7,5 тыс. человек.
Эстония
В Эстонии за прошедшие сутки подтверждено 1730 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек.
По состоянию на утро пятницы госпитализированы 229 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 169 пациентам, из которых 132 человека, то есть 78,1 процента, не вакцинированы, а у 37 человек (21,9 процента) завершен курс вакцинации.
За сутки проанализированы 9069 тестов, позитивный результат дали 1730 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем по 83 человека в день, невакцинированных - в среднем по 145,8.
Две дозы вакцины в Эстонии получили 61,6 процента населения.