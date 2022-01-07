Видео ⟩ Актеры Рижского русского театра им. М. Чехова считают, что их уволили незаконно

"Я отстраненный актер. Кроме того, меня не только отстранили от спектаклей, но и физически лишили доступа в театр", - пояснил в интервью Bez Tabu Евгений Корнев, проработавший в Рижском русском театре им. М. Чехова почти 20 лет.

"Меня обвиняют, как страшно или смешно бы это ни звучало, в психоэмоциональной нестабильности. Меня обвиняют в срывах спектаклей, угрозах коллегам. Конечно, сейчас меня преподносят каким-то Ганнибалом Лектором, маньяком. Я ей не просто не нравлюсь, Бйорк со мной сводит личные счеты", - считает Корнев.

Уволенный актер Данила Соловьев также убежден, что дело сфабриковано исключительно в интересах директора.

"Хронология событий в моем случае такова: когда Бйорк стала режиссером в 2018 году, у меня сразу начались проблемы в театре. Я работаю в театре с 2010 года, до этого таких проблем не было.

Поймите, это могло бы произойти, если бы это был ее частный театр. Она могла бы быть там художественным руководителем и директором, ей бы все аплодировали, она бы играла главные роли. Тогда это было бы за ее личные деньги. Но это театр за счет налогоплательщиков, за казенные деньги", - объясняет Соловьев.

Рижский русский театр им. М. Чехова является предприятием латвийского государственного капитала, поэтому на содержание театра также используются средства государственного бюджета. В правлении театра всего один человек - Дана Бйорк. Несмотря на то, что у театра есть свой адвокат, чтобы защищать учреждение и одновременно свои интересы, был привлечен юрист со стороны.

Директор Рижского русского театра им. М. Чехова Дана Бьорк считает, что информация, предоставленная обоими актерами в публичном пространстве, не соответствует реальным обстоятельствам:

"Аргументы другой стороны основаны на эмоциях, умышленном искажении фактов и трактовке с целью повлиять на судебный процесс. Со своей стороны театр занимает корректную, юридически и по-человечески обоснованную позицию, отстаивая интересы театра и коллектива. Пытаться искажать факты и обвинять руководство театра в личной заинтересованности - некорректно и неверно".