ФОТО ⟩ "1.1.2022". Красотка Слоан Стивенс вышла замуж за футболиста
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла замуж за футболиста Джози Алтидора. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла замуж за футболиста Джози Алтидора. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.
28-летняя Слоан Стивенс на своей странице опубликовала свадебное фото, подписав: "1.1.2022".
Пара знакома ещё со школьных времён. После школы их пути разошлись, но затем они встретились в центре реабилитации после травм, а около пяти лет назад начали встречаться. В 2019 году влюблённые объявили о помолвке.
Стивенс за свою карьеру выиграла один турнир "Большого шлема" (US Open-2017), а также шесть турниров WTA в одиночном разряде. В данный момент она занимает 65-ю строчку мирового рейтинга WTA.
32-летний Алтидор за время своей карьеры успел поиграть в Европе за испанский "Вильярреал", английские "Халл Сити" и "Сандерленд", турецкий "Бурсаспор" и нидерландский "АЗ". С 2015 года нападающий выступает за "Торонто".