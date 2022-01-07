ФОТО ⟩ "1.1.2022". Красотка Слоан Стивенс вышла замуж за футболиста

28-летняя Слоан Стивенс на своей странице опубликовала свадебное фото, подписав: "1.1.2022".

Пара знакома ещё со школьных времён. После школы их пути разошлись, но затем они встретились в центре реабилитации после травм, а около пяти лет назад начали встречаться. В 2019 году влюблённые объявили о помолвке.

Стивенс за свою карьеру выиграла один турнир "Большого шлема" (US Open-2017), а также шесть турниров WTA в одиночном разряде. В данный момент она занимает 65-ю строчку мирового рейтинга WTA.