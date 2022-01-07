Следующий домашний матч "Динамо" отменён из-за вспышки Covid-19

Рижское "Динамо" и "Салават Юлаев" должны были провести матч в понедельник, 10 января, в "Арена Рига".

6 января стало известно, что девять представителей хоккейного клуба "Салават Юлаев" сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. В связи с этим, КХЛ приняла решение не проводить матч в Риге против "Динамо", а также матч уфимцев в Хельсинки против "Йокерита", который был запланирован на 8 января.

"Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в заявлении на официальном сайте лиги.