Следующий домашний матч "Динамо" отменён из-за вспышки Covid-19
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально сообщила об отмене следующего домашнего матча рижского "Динамо" против уфимского "Салавата Юлаева" в рамках регулярного чемпионата.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально сообщила об отмене следующего домашнего матча рижского "Динамо" против уфимского "Салавата Юлаева" в рамках регулярного чемпионата.
Рижское "Динамо" и "Салават Юлаев" должны были провести матч в понедельник, 10 января, в "Арена Рига".
6 января стало известно, что девять представителей хоккейного клуба "Салават Юлаев" сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. В связи с этим, КХЛ приняла решение не проводить матч в Риге против "Динамо", а также матч уфимцев в Хельсинки против "Йокерита", который был запланирован на 8 января.
"Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
В настоящий момент рижское "Динамо" с 37 очками в 45 матчах занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" имеет в своём активе 62 очка в 46 матчах и занимает 4-ю строчку на Востоке.