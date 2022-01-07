Футболист ЦСКА пропал в Казахстане и не выходит на связь

"Не могу связаться с Бактиёром два дня! Говорили последний раз во вторник вечером", - приводит слова Новикова "Спорт-Экспресс".

Агент игрока уточнил, что Зайнутдинов, предположительно, находится на отдыхе в Казахстане. О поездке на родину по окончании первой части чемпионата России писал и сам Бактиёр. 16 декабря футболист в своём Instagram опубликовал фото из Дубая.

"Последние дни отдыха. И домой, в родной Тараз", - подписал снимок 23-летний Зайнутдинов.

Напомним, в Казахстане с начала января проходят крупные протестные акции, которые начались после повышения цен на сжиженный газ для населения. После того как начались столкновения протестующих с полицией на всей территории страны был введён режим чрезвычайного положения, а также наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.