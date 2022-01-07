Фото ⟩ На огрской водонапорной башне зажглась Вифлеемская звезда

Галерея: На огрской водонапорной башне зажглась Вифлеемская звезда

С Рождества до сегодняшнего дня жители и гости города Огре могли рассмотреть Вифлеемскую звезду в непосредственной близости, а теперь внушительная декорация красуется на водонапорной башне по ул. Звайгжню 11, что придает ей новый облик и наделяет символическим значением. Высота башни составляет 23 метра. Стоит отметить, что в создании звезды под руководством Кристапа Штобиса принимали участие представители разных отраслей и профессий, несколько инженеров, дизайнеров, архитекторы и инженеры-строители. Вес грандиозной рождественской декорации составляет 2,4 тонны. Звезда состоит из более чем 66 тыс. светодиодов, которые сплетаются в более чем 6-километровую гирлянду. Вифлеемская звезда - крупнейший световой объект December Design.

Вифлеемская звезда считается одним из символов Рождества. Она стала как предметом дискуссий среди астрономов, так и обрела значимую роль в христианстве. Засияв в небе, звезда возвестила трем волхвам о рождении Христа. Согласно преданию, в сочельник, или канун Рождества, отмечаемый 6 января, волхвы пришли к Иисусу.

"Существует поверье, что особенные люди рождаются под особенными звездами. Они оберегают и освещают путь. Вифлеемская звезда указывает путь к чистом, ясному и святому. В самое мрачное время года мы все ищем путь к свету, и в Огре у каждого есть возможность увидеть свою чудесную звезду", - рассказывает автор идеи Кристап Штобис.