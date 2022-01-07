СГД предупреждает о мошенниках на почте!

В службе рассказали, что

мошенники по электронной почте сообщают об ожидаемой доставке посылки в ближайшие дни и просят произвести за нее оплату, которую якобы требует таможня.

СГД указывает, что первое электронное письмо обычно содержит только призыв связаться с его автором, а в следующем уже указывается номер счета, на который должна быть переведена определенная сумма, а также приводятся дополнительные аргументы о важности ее безотлагательного перечисления.

"К сожалению, есть случаи, когда таким образом жители опрометчиво реагируют на призыв мошенников и переводят на указанный ими номер счета значительные суммы денег", - подчеркивают представители СГД.

Как распознать?

Служба поясняет, что мошенничество можно распознать, обратив внимание на имя отправителя: мошенники используют электронную почту, созданную на интернет-платформе, а также в тексте электронного письма традиционно встречается несколько грамматических ошибок, поскольку текст переводится с иностранного языка с помощью машинного перевода.

Прежде чем связаться с отправителем такого электронного письма, СГД предлагает задуматься, действительно ли был сделан заказ или мог ли кто-то отправить посылку, и если да, то из какой страны. Каждая посылка имеет номер отслеживания. Если он не указан, электронное сообщение является мошенническим.

СГД призывает жителей быть внимательными и прежде, чем выполнять какие-либо действия, включая оплату, обращаться к указанному почтовому оператору по опубликованным на официальном сайте контактным данным, а не посредством формы связи, которая указана в полученном электронном письме. СГД также отмечает, что таможенный контроль почтовых отправлений не является платной услугой.