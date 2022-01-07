Для путешествий рекомендуется получить бустерную вакцину к 1 февраля

Он пояснил, что Латвия последовала примеру многих других европейских стран в вопросе об определении срока действия сертификатов о вакцинации против коронавируса.

В то же время для получения услуг в Латвии установлены два срока действия сертификатов, предусматривающие, что они будут составлять пять месяцев для тех, кто привит Johnson&Johnson, и девять месяцев - для привитых остальными вакцинами.

Берзиньш отметил, что это будет касаться только получения услуг, а для продолжения работы на рабочем месте бустерная вакцинация необязательна. "Это делается для повышения эпидемиологической безопасности, но в то же время так, чтобы не оказать слишком большую нагрузку на трудовые отношения", - сказал он.

В Минздраве признали, что формально это может привести к ситуации, когда, например, работник магазина одежды, не получивший бустерную вакцину по истечении положенного срока, может работать, но при этом во время чрезвычайной ситуации не может делать покупки в том же или таком же магазине.

В настоящее время не рассматривается вопрос о введении конкретного срока действия бустерной вакцины в Латвии.

Как сообщалось, 6 января правительство утвердило поправки, устанавливающие срок действия сертификатов Covid-19 для взрослого населения. В соответствии с ними с 15 февраля сертификат о вакцинации от Covid-19 для получения услуг будет действителен в течение пяти месяцев для привитых вакциной Johnson&Johnson и девяти месяцев для вакцинированных другими вакцинами.