Скандал в скелетоне: немцы "обокрали" Третьякова, а победа досталась Дукурсу

Во время первого заезда лучший результат показал российский скелетонист Александр Третьяков, а второе и третье места разделили между собой братья Мартин и Томас Дукурсы, которые отстали от Третьякова на 0,21 секунды.

Результаты первого заезда были аннулированы после протеста сборной Германии. Немецкую команду не устроило качество работы служащих трассы, не подготовивших должным образом стартовый участок.

Судьи их претензию удовлетворили и отменили первую попытку. Примечательно, что вместо новых двух попыток было решено провести только одну.

В итоге победу одержал латвийский скелетонист Мартин Дукурс, результат которого составил 56,36 секунды. Второе место занял Аксель Юнг из Германии (+0,01), а Третьяков показал третий результат, отстав от победителя на 0,05 секунды. Томас Дукурс по итогам второго заезда стал лишь пятым (+0,21).

"Конечно, мне неприятно. Первая попытка получилась очень хорошей. Обидно, когда результаты сгорают, по сути, просто так", - приводит слова Третьякова "Р-Спорт".

ФОТО: Скриншот с сайта IBSF