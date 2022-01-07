Российская военная разведка и белорусские миротворцы. Кого страны ОДКБ отправляют в Казахстан

Николай Козлов (справа) принимал участие в операции по аннексии Крыма, а позже потерял обе ноги в боях на Украине. Его командование заявило, что он попал в чужую страну случайно ФОТО: BBC

Летом 2014 года несколько солдат 98-й дивизии ВДВ попали в плен в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Украинские военные тогда утверждали, что подразделения российских десантников участвовали в боях в Донбассе, некоторые были ранены и убиты.

Москва участие десантников в боевых действиях на Украине отрицала, признав лишь, что отдельные группы военнослужащих могли заблудиться на границе и оказаться на территории сопредельного государства. 31 августа 2014 года, после переговоров президентов России и Украины в Минске, пленных десантников передали Москве.

По данным российского телеканала "Звезда" (официально курируется Минобороны России), в Казахстан также поедут военные 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. С 2005 года в этом подразделении служат только по контракту, призывников туда не направляют. Как ранее отмечали в Минобороны России, ульяновские десантники специализируются на проведении миротворческих операций. Они дополнительно изучают иностранные языки и международное право.

Солдаты 31-й бригады ВДВ России были замечены в ходе российской операции по аннексии Крыма. В 2014 году двое десантников бригады попали в плен на территории Украины под Иловайском, несколько человек погибли "при исполнении обязанностей военной службы". Служивший в бригаде Николай Козлов был тяжело ранен (возможно, под Мариуполем) и потерял обе ноги.

Беларусь

Из Беларуси на российских самолетах в Казахстан отправилась миротворческая рота из состава 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады. Это подразделение - часть сил специальных операций белорусских вооруженных сил, и оно было создано на основе 103-й дивизии ВДВ СССР. Эта дивизия участвовала во Второй мировой войне, а позже - в советском вторжении в Чехословакию в 1968 году и Афганистан в 1979-1989 годах.

Миротворческое подразделение бригады полностью состоит из контрактников. Оно участвовало, кроме прочего, в операции в Ливане под эгидой ООН, в том числе в составе итальянского контингента - это результат соглашения между оборонными ведомствами двух стран.

В 2018 и 2019 годах его военнослужащие участвовали в армейских соревнованиях в Британии. А в 2020-м они принимали отряд британской Королевской морской пехоты для совместных двухнедельных учений на своем полигоне под Витебском.

В составе миротворческой роты постоянно служат 100 человек, при необходимости состав может быть увеличен до 300 человек.

Во время политического кризиса летом 2020 года белорусский министр обороны угрожал привлечь армию к разгону массовых протестов. Независимые СМИ сообщали об участии офицеров белорусского спецназа в борьбе с протестами, однако свидетельств участия 103-й бригады в этих событиях нет.

Армения

По словам источников Би-би-си, из Армении в Казахстан направятся военнослужащие 12-й миротворческой бригады. В министерстве обороны Армении отказались комментировать эту информацию.