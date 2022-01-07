7 января в одном абзаце ⟩ Срок годности сертификатов, "порядок" в Казахстане и новый Lidl в Риге
Наступила первая пятница нового 2022 года! Рассказываем о главных событиях дня.
Наступила первая пятница нового 2022 года! Рассказываем о главных событиях дня.
События дня в одном абзаце
Начнем с Казахстана. Официальный Казахстан заявил о восстановлении порядка. Убиты 26 "преступников", а президент приказал стрелять по террористам. В Казахстане явно год начался не лучшим образом, но мы продолжаем следить за событиями. В лобовом столкновении грузовика и легковушки погибла женщина, а в Дарзциемсе две собаки насмерть загрызли третью - их пытались оттащить несколько человек. В квартире рижанки задекларировался неизвестный - у хозяйки выросли счета. Читайте, что делать в таком случае. Вопрос, который волнует всех. Что будет со сроками наших сертификатов Covid-19? Собрали все самое важное здесь. Изменились самые частые симптомы Covid-19, а Европа может остаться без газа через два месяца. Магазины Lidl продолжают захватывать столицу! В Риге откроется еще один двухэтажный Lidl - он будет ближе всех к центру города. Коротко о погоде: на следующей неделе нас ждут морозы до -15 и оттепель. Надо готовить коньки или лодки?
Все обсуждают
"Теперь Латвия и правда станет страной, где платят налоги за воздух", "Лучше бы исследовали влияние неочищенных улиц на здоровье людей - сколько человек ноги переломали", "Со столбиками разобрались, теперь за машины взялись" - это лишь вершина айсберга того, что творится в социальных сетях после анонса Рижской думы о введении "зон низких эмиссий" в столице. В эфире "Кто вам платит?" разбирались в новой инициативе столичного самоуправления.
Чем себя порадовать
После нашумевшего интервью Ксении Собчак с коучем Еленой Блиновской активизировались и пользователи TikTok и Twitter.
Фото дня: На огрской водонапорной башне зажглась Вифлеемская звезда!