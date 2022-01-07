7 января в одном абзаце ⟩ Срок годности сертификатов, "порядок" в Казахстане и новый Lidl в Риге

"Теперь Латвия и правда станет страной, где платят налоги за воздух", "Лучше бы исследовали влияние неочищенных улиц на здоровье людей - сколько человек ноги переломали", "Со столбиками разобрались, теперь за машины взялись" - это лишь вершина айсберга того, что творится в социальных сетях после анонса Рижской думы о введении "зон низких эмиссий" в столице. В эфире "Кто вам платит?" разбирались в новой инициативе столичного самоуправления.