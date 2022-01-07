Ринкевич: НАТО готово к диалогу с Россией

Ринкевич указывает, что на сегодняшней встрече между участниками было достигнуто согласие.

"Эффективная коллективная оборона и поддержка наших партнеров являются ключевыми элементами в борьбе с агрессивным поведением России", - подчеркнул министр.

Заседание прошло дистанционно. Министры иностранных дел стран НАТО обсудили усиление российских вооруженных сил на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

В Министерстве иностранных дел (МИД) агентству LETA сообщили, что на встрече государства-члены "четко выразили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также твердое намерение продолжать поддерживать выбранное Украиной направление евроатлантической интеграции. Было подчеркнуто, что каждая страна вправе выбирать направление своей политики безопасности и обороны.

Союзники сошлись во мнении, что концентрация российских вооруженных сил на границе с Украиной вызывает беспокойство и дестабилизирует безопасность в Европе в целом. На заседании союзники подтвердили, что основные ценности и принципы коллективной обороны НАТО незыблемы и что коллективная оборона и единство лежат в основе совместных действий Североатлантического альянса.