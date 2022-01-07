Пт, 7.01.2022
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Ринкевич: НАТО готово к диалогу с Россией

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ФОТО: Evija Trifanova/LETA

НАТО готово вести диалог с Россией, но не в ущерб своим ценностям или ключевым принципам, написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter после заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Ринкевич указывает, что на сегодняшней встрече между участниками было достигнуто согласие.

"Эффективная коллективная оборона и поддержка наших партнеров являются ключевыми элементами в борьбе с агрессивным поведением России", - подчеркнул министр.

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Заседание прошло дистанционно. Министры иностранных дел стран НАТО обсудили усиление российских вооруженных сил на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

В Министерстве иностранных дел (МИД) агентству LETA сообщили, что на встрече государства-члены "четко выразили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также твердое намерение продолжать поддерживать выбранное Украиной направление евроатлантической интеграции. Было подчеркнуто, что каждая страна вправе выбирать направление своей политики безопасности и обороны.

Союзники сошлись во мнении, что концентрация российских вооруженных сил на границе с Украиной вызывает беспокойство и дестабилизирует безопасность в Европе в целом. На заседании союзники подтвердили, что основные ценности и принципы коллективной обороны НАТО незыблемы и что коллективная оборона и единство лежат в основе совместных действий Североатлантического альянса.

На встрече Ринкевич подчеркнул важность обеспечения безопасности и обороны для всех членов НАТО. Положения Североатлантического договора не подлежат обсуждению с третьими странами. Министр ясно указал, что НАТО следует продолжать усиление мер по защите и сдерживанию. В рамках дискуссий по вопросам европейской безопасности Ринкевич отметил важность тесного сотрудничества с такими партнерами, как Финляндия, Швеция и Европейский союз.


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