Выявлено 1815 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет;

Шесть умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 824,7 случая.

В последний раз он был выше 800 случаев 19 ноября прошлого года - 862,3 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 702 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1113 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 10 798 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 286 841 человек, 4650 человек с коронавирусом скончались.

Вакцинация

На этой неделе бустерные вакцины от Covid-19 в Латвии получили почти 43 000 человек, таким образом, темпы ревакцинации постепенно возвращаются на предпраздничный уровень, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения.

Курс вакцинации, получив обе прививки от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson (J&J), завершили 1,27 млн жителей, из них 23,87% уже получили также бустерную вакцину.

Согласно данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в начале июля 2021 года составляла 1 882 200 человек, таким образом, в целом по крайней мере одну дозу вакцины или вакцину J&J от Covid-19 получили 70,13% населения, а завершили процесс вакцинации 67,46%, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Охват бустерной вакцинацией населения составляет 16,09%, - дополнительную дозу вакцины получили 303 043 человека.

Эстония

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 1648 случаев Covid-19, скончались три человека с коронавирусом.

В больницах находятся 228 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 176 пациентам, из которых 140 человек, то есть 79,5 процента, не вакцинированы, а у 36 человек (20,5 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 8292 теста, позитивный результат дали 1648 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных оставила в среднем по 90,2 человека в день, невакцинированных в среднем по 101,3 в день.

Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 61,6 процента населения.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 3317 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 16 человек.

10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1044 человека, 96 из них в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1032 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.