Сб, 8.01.2022
Как вы меня нашли? Я даже семье не звонил уже 10 лет! Джоаккино Гаммино, глава сицилийской мафии
Джоаккино Гаммино, глава сицилийской мафии

Кокорину приписали роман с российской моделью, которой интересовался сам Роналду

В конце прошлого года бывшая девушка российского футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова сообщила о том, что прекратила отношения с футболистом, с которым встречалась с 2014 года, пишет Sport24.

"Мы никогда не были официально женаты. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", - написала она в сториз Instagram.

Сразу же после этого несколько Telegram-каналов, информирующих о жизни знаменитостей, нашли девушку, с которой скандальный футболист может начать новые отношения. Несмотря на то, что официальной информации нет, Telegram-каналы "Антиглянец" и "Только никому..." сообщили, что Кокорин отдыхал в Дубае с популярной Instagram-моделью Викой Одинцовой.

Примечательно, что Одинцова ранее уже "светилась" на посвященных спорту сайтах. Так, в 2019 году она заявила, что проигнорировала самого Криштиану Роналду.

"Роналду ставил мне лайки и даже писал в директ несколько лет назад - "привет, как дела". Я удалила сообщение и не ответила.

Подтверждения информации как об отдыхе Одинцовой с Кокориным, так и о переписке с Роналду, нет. Однако Вика действительно привлекает мужчин - на её аккаунт в Intagram подписано 5 миллионов человек. Вот, чем она там делится.


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