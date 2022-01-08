Кокорину приписали роман с российской моделью, которой интересовался сам Роналду

"Мы никогда не были официально женаты. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", - написала она в сториз Instagram.

Сразу же после этого несколько Telegram-каналов, информирующих о жизни знаменитостей, нашли девушку, с которой скандальный футболист может начать новые отношения. Несмотря на то, что официальной информации нет, Telegram-каналы "Антиглянец" и "Только никому..." сообщили, что Кокорин отдыхал в Дубае с популярной Instagram-моделью Викой Одинцовой.

Примечательно, что Одинцова ранее уже "светилась" на посвященных спорту сайтах. Так, в 2019 году она заявила, что проигнорировала самого Криштиану Роналду.

"Роналду ставил мне лайки и даже писал в директ несколько лет назад - "привет, как дела". Я удалила сообщение и не ответила.