Фото ⟩ Ольга Раецка сердечно отметила юбилей

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Ольга Раецка - латвийская певица, экс-участница групп Eolika и Turaidas roze.

До двух лет жила в Клайпеде. Затем вместе с мамой переехала в Лиелварде. В пятнадцать лет она приехала в Ригу, где поступила учиться в культурно-просветительный техникум на танцевальное отделение (окончила в 1980 году, получив диплом руководителя культурных мероприятий).

Выступала в группах Lāčplēsis, Vitamīns. В 17 с половиной лет Олга Раецка начала петь в Eolika. После Имантс Калниньш ее приглашает в Turaidas roze. В 1987 году она участвует в конкурсе молодых исполнителей "Юрмала - 87" и завоевывает 2 место.

После распада Turaidas roze Ольга продолжает работу в группе Jumis, в 90-х она участвует в проекте Dāmu pops.

Раецка участвовала во многих фестивалях за пределами Латвии - от Сопота до Средней Азии, в том числе во многих европейских фестивалях, конкурсах и шоу: в Австрии, Румынии, Турции и других странах.

В 1990-1993 годах Раецка пела в ODIS, в проекте Tango, которым руководил вокалист Арнис Меднис, где и родились ее самые знаменитые соло баллады: Dzīve ir viena, Ziemeļvējā, Saullēkts.