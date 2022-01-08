Армия поможет жителям справится с возможными последствиями потопов

Это сделано с целью определить имеющиеся ресурсы и быть готовыми немедленно вмешаться, когда такая помощь может понадобиться самоуправлениям или структурам МВД.

В первую очередь проходит инвентаризация материально-технических средств, которые необходимы для ликвидации последствий потопов. Командир NBS рассказал, что в последние годы была закуплена новая экипировка, которая позволит оказывать эту помощь еще эффективнее - различные плавсредства, в том числе - обновленные амфибии PTS, которые находятся в ведении Земессардзе.

Upēs atsāk veidoties un nostiprināties ledus.

Ledus biezums ir ļoti nevienmērīgs. Atrasties uz ledus ir BĪSTAMI!

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У амфибий гусеничное шасси, поэтому они могут не только плавать, но и передвигаться по суше. Передвигаясь по воде, амфибии могут перевозить до 10 тонн тяжелых грузов. Также в распоряжении NBS различные особые инструменты для ликвидации последствий потопов, например, пилы для деревьев, упавших в воду.

Быть в состоянии готовности также означает проверить персонал, который может принять участие в потенциальных спасательных работах. В основном это специалисты с опытом, или те, кто прошли обучение по проведению подобных работ.

В условиях быстрого таяния снега и ледохода самые крупные наводнения в Латвии чаще всего происходят по берегам Даугавы, и могут покрывать достаточно крупные площади, угрожая домам и имуществу гражданских лиц. Но под угрозой потопа и живущие на берегах других рек, например, Гауи.