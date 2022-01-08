Видео ⟩ В Вентспилсе из ненужных елочек сделали крупную инсталляцию

Концертный зал превратился в толщу леса - с помостками, которые ведут через толщу звука, запаха и игры света.

Задумка долго откладывалась. Еще год назад художники пришли к этой концепции, но тогда на Новый год был введен комендантский час и концертные залы были закрыты. В этом году идея была реализована, символизируя путь елки от саженца в горшке до доски или музыкального инструмента.

"Одна из мыслей была насчет контекстуализации и применения новогодней елки. Они могут продолжить свою жизнь, прожить еще одну в инсталляции", - сказал ее автор Андрис Еглитис.

Инсталляция также является метафорой скопления людей: праздничные толпы, собрание елок, а в конце - интрига, так как закрытие инсталляции пройдет в виде серии концертов.

Ансамбль перкуссионистов будет играть на настроенных еловых досках, а зрители будут сидеть на помостках. Это будет премьерой для композитора Майкла Гордона в Латвии.