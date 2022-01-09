Выявлено 1010 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
один человек в возрасте от 60 до 69 лет;
один человек в возрасте от 70 до 79 лет;
три человека в возрасте от 80 до 89 лет;
три человека в возрасте от 90 до 99 лет.
Семь умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 867,3 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 415 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 595 - были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 7822 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 287 851 человека, 4658 человек с коронавирусом скончались.
В субботу в латвийские больницы поступили 43 пациента с диагнозом Covid-19, выписаны 10 человек, а общее число находящихся в стационаре коронавирусных больных составляет 567 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Из находящихся в стационаре больных Covid-19 у 481 наблюдается заболевание средней степени тяжести, у 86 человек оно протекает в тяжелой форме.
В целом с начала пандемии на лечении в больницах находился 23 931 пациент с коронавирусом.
За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 1282 случая Covid-19, скончался один человек с коронавирусом, который не был вакцинирован.
В больницах находятся 235 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 184 пациентам, из которых 144 человека, или 78%, не вакцинированы, а у 40 человек (22%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни.
Вчера в Эстонии было проанализировано 7884 результата тестов, позитивный результат дали 1282 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных оставила в среднем по 97,7 человека в день, невакцинированных - в среднем по 112,2 в день.
За сутки введены 2643 дозы вакцины, в том числе 309 первых доз. По состоянию на утро воскресенья дополнительную или бустерную дозу получили 315 264 человека. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 61,7% населения.
За минувшие сутки в Литве выявлено 2342 новых случая заражения коронавирусом, скончались 16 человек.
13 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 462 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 4614 человек.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1067 человек, 96 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1098,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело больше 542,3 тыс. человек, умерли - около 7,5 тыс. человек.