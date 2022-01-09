Твори добро: как рижское "Динамо" помогает другим людям

Не обошлось и без преображения на льду - три домашних игры команда провела в особых джерси, а в перерывах все желающие могли принять участие в благотворительных ярмарках и других мероприятиях. Более того, 25% прибыли от проданных билетов были направлены в фонд Rozā vilciens. Всего собрали 6 587,27 евро – на эти деньги 20 женщин, столкнувшихся с раком груди, смогут получить психологическую и физиотерапевтическую помощь в течение трёх месяцев.

Ноябрь - Мовембер и усы

Ноябрь - месяц усатых хоккеистов. Конечно, инициатива движения "Мовембер" распространяется не только на игроков в хоккей, однако среди них она заметна особенно. Цель движения, поощряющего мужчин отращивать волосы на лице, - привлечение внимания к проблемам мужского здоровья и напоминание о важности профилактики и своевременного лечения заболеваний.

По правилам этого движения, в начале ноября мужчины должны побрить лицо, а затем весь месяц отращивать усы и/или бороды. Кроме того, в этот месяц особенно не стоит стесняться поднимать вопросы проблем мужского здоровья. Смысл в том, что усы часто воспринимаются окружающими неоднозначно и вызывают вопросы. Ответом на них должно послужить сообщение о том, что хозяин усов участвует в акции и способствует привлечению средств для пожертвований.

Традиционную акцию клуб подкрепил серией интервью со специалистами в области медицины. Цель проста - расширить кругозор фанатов и призвать их более внимательно относиться к своему здоровью.

Как отмечает KHL.ru, технический директор "Динамо" и посол этой акции клуба Арманд Симсон наглядно продемонстрировал, как нужно участвовать в акции и добровольно расстался с растительностью на своём лице.

Декабрь - рождественское добро

В декабре "Динамо" также не отошло от добрых дел: клуб провел в Instagram четыре онлайн-аукциона, на которых разыграли мерч и шайбы, клюшки, джерси и шлемы игроков с автографами, а также другие ценные предметы.

В ходе аукциона удалось собрать 12 140 евро. Деньги пошли обществу Palidzesim.lv на организацию праздника и подарков на Рождество для не менее 200 детей, имеющих социальные проблемы или перенёсших различные заболевания.