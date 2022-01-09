Вс, 9.01.2022
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Эвелина Будиловича, представитель Департамента городского развития Рижской думы

Твори добро: как рижское "Динамо" помогает другим людям

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижское "Динамо" заботит не только место в турнирной таблице - выступающий в Континентальной хоккейной лиге латвийский клуб регулярно делает добрые дела и призывает фанатов следить за своим здоровьем с помощью различных кампаний и благотворительных марафонов, пишет официальный сайт КХЛ.

Октябрь - борьба с раком груди

Этот осенний месяц рижское "Динамо" традиционно начало с кампании по привлечению внимания к раку груди у женщин. Дело в том, что 15 октября отмечается день борьбы с этим заболеванием, а октябрь в целом считается месяцем борьбы с данным недугом. Послом кампании стала супруга нападающего клуба и сборной Латвии Гинтса Мейи Марта, которая столкнулась с этой болезнью лицом к лицу.

"Я очень рада, что за мной стоял не только мой муж Гинтс, но и вся хоккейная команда. Считаю, что о таких вещах нужно говорить вслух и делиться опытом. Я не стеснялась этого и говорила об этом и раньше. Также хотелось бы, чтобы девочки больше внимания уделяли своему здоровью и своевременно обращались за помощью", - заявила Марта Мейя.

Чтобы поднять проблему актуальности этого заболевания, клуб на протяжении всего месяца занимался информированием и просвещением поклонников. В частности, в графику в соцсетях были включены дополнительные визуальные элементы, а на YouTube было опубликовано интервью с Мартой Мейей, а также выходили передачи с известными латвийскими медицинскими экспертами.

Не обошлось и без преображения на льду - три домашних игры команда провела в особых джерси, а в перерывах все желающие могли принять участие в благотворительных ярмарках и других мероприятиях. Более того, 25% прибыли от проданных билетов были направлены в фонд Rozā vilciens. Всего собрали 6 587,27 евро – на эти деньги 20 женщин, столкнувшихся с раком груди, смогут получить психологическую и физиотерапевтическую помощь в течение трёх месяцев.

Ноябрь - Мовембер и усы

Ноябрь - месяц усатых хоккеистов. Конечно, инициатива движения "Мовембер" распространяется не только на игроков в хоккей, однако среди них она заметна особенно. Цель движения, поощряющего мужчин отращивать волосы на лице, - привлечение внимания к проблемам мужского здоровья и напоминание о важности профилактики и своевременного лечения заболеваний.

По правилам этого движения, в начале ноября мужчины должны побрить лицо, а затем весь месяц отращивать усы и/или бороды. Кроме того, в этот месяц особенно не стоит стесняться поднимать вопросы проблем мужского здоровья. Смысл в том, что усы часто воспринимаются окружающими неоднозначно и вызывают вопросы. Ответом на них должно послужить сообщение о том, что хозяин усов участвует в акции и способствует привлечению средств для пожертвований.

Традиционную акцию клуб подкрепил серией интервью со специалистами в области медицины. Цель проста - расширить кругозор фанатов и призвать их более внимательно относиться к своему здоровью.

Как отмечает KHL.ru, технический директор "Динамо" и посол этой акции клуба Арманд Симсон наглядно продемонстрировал, как нужно участвовать в акции и добровольно расстался с растительностью на своём лице.

Декабрь - рождественское добро

В декабре "Динамо" также не отошло от добрых дел: клуб провел в Instagram четыре онлайн-аукциона, на которых разыграли мерч и шайбы, клюшки, джерси и шлемы игроков с автографами, а также другие ценные предметы.

В ходе аукциона удалось собрать 12 140 евро. Деньги пошли обществу Palidzesim.lv на организацию праздника и подарков на Рождество для не менее 200 детей, имеющих социальные проблемы или перенёсших различные заболевания.

Кроме того, 20 декабря матч рижан против минских одноклубников посетили более 100 семей с детьми с особыми потребностями, приёмными детьми и детьми из социально незащищённых слоев населения, причём подарок из рук Деда Мороза достался каждому маленькому фанату.


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