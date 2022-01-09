ФОТО ⟩ Названы лучшие спортсмены Латвии в 2021 году

23-летняя Тина Граудиня в дуэте с Анастасией Кравченокой в 2021 году заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Токио и чемпионате Европы. Что касается Ласманиса, то он в составе сборной по баскетболу 3х3 стал олимпийским чемпионом.

Победа баскетболистов 3х3 в Токио была также признана "Главным событием года в спорте", а сама сборная, в состав которой входят Ласманис, Наурис Миезис, Эдгар Круминьш и Агнис Чаварс победила в номинациях "Прорыв года" и "Лучшая команда в в индивидуальных видах спорта". Кроме того, Раймонд Фелдманис был признан "Лучшим тренером 2021 года".

"Паралимпийским спортсменом" года был признан наездник Рихард Сникус, который привёз с Игр в Токио две серебряные медали.

"Командой года" была признана мужская сборная Латвии по волейболу, которая спустя 26 лет приняла участие в чемпионате Европы. Сборная сумела выйти в 1/8 финала, где уступила будущим чемпионам - команде Италии. В свою очередь Латвийская федерация волейбола (LVF) победила в номинации "Лучшая спортивная федерация года".

Впервые был присуждён приз в номинации "Спортсмен года в технических видах спорта". Эта награда досталась даугавпилсскому спидвеисту Анджею Лебедеву, который помог латвийской команде занять шестое место в финале Кубка Наций.

Валмиерское самоуправление было признано "Спортивным самоуправлением года", а учитель физкультуры в Рижском французском лицее Гита Перконе стала "Учителем спорта года".

Обладателем награды в номинации "Пожизненный вклад в спорт" стал тренер по боевым искусствам Висвалдис Фрейденфельдс, награду которому вручил президент Латвии Эгил Левитс.