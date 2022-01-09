Фото ⟩ Смертельный снегопад в Пакистане: сотни застрявших в пробке машин и 22 погибших
На севере Пакистана из-за сильного снегопада в пробке застряли около 1000 автомобилей, в результате чего погибли 22 человека, сообщает ВВС.
На севере Пакистана из-за сильного снегопада в пробке застряли около 1000 автомобилей, в результате чего погибли 22 человека, сообщает ВВС.
Автомобили застряли в снегу, когда огромное число людей поехало полюбоваться снегом на горный курорт в город Мурри.
Фото: Последствия снегопада в Пакистане
Среди погибших - полицейский, его жена и шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек, сообщила местная Служба неотложной медицинской помощи.
Сообщается, что из снега спасены 300 человек.
Военные инженеры и солдаты начали освобождать дороги, ведущие в Мурри.
Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед заявил, что коллапс был вызван огромным числом людей, направившихся любоваться снегом на горный курорт, основанный в XIX веке в качестве санатория для британских колониальных войск.
Однако к пятнице местные СМИ сообщили, что туристы застряли. В субботу из-за сильного снега и прироста числа транспортных средств власти объявили регион зоной катастрофы.
На фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, видно, что машины стоят бампер к бамперу, по крыши засыпанные снегом.
Согласно данным Службы неотложной медицинской помощи, среди погибших - десять детей. Полиция сообщила, что в своих машинах насмерть замерзли минимум шесть человек. В качестве причины смерти других людей указано отравление угарным газом.
Местные жители доставили к застрявшим в пробке автомобилям одеяла и продукты питания, в свою очередь тем, кто смог попасть в город, дали приют в правительственных зданиях и школах.