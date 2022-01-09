В рижском "Динамо" - вспышка Covid-19; отменены матчи

9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух людей из обслуживающего персонала ПЦР-тесты показали положительные результаты на Covid-19.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в КХЛ, руководство лиги приняло решение отменить следующие три матча - домашнюю игру против минского "Динамо" 12 января и выездные игры 15 и 17 января против магнитогорского "Металлурга" и екатеринбургского "Автомобилиста".

На данный момент следующий матч рижан запланирован на 19 января на выезде против челябинского "Трактора".

Руководство лиги примет решение о возможности проведения перенесённых матчей позже в течение сезона.

Из-за констатации случаев Covid-19 в рядах соперника были отменены и два последних матча "Динамо". Таким образом, в последний раз рижане выходили на лёд 5 января, когда в гостях со счётом 4:5 уступили уфимскому "Салават Юлаев".

В турнирной таблице рижское "Динамо" с 37 очками в 45 матчах находится на последнем месте в Западной конференции.