В рижском "Динамо" - вспышка Covid-19; отменены матчи
В рижском "Динамо" констатировано 17 случаев Covid-19, в связи с чем отменены три следующие матча клуба.
В рижском "Динамо" констатировано 17 случаев Covid-19, в связи с чем отменены три следующие матча клуба.
9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух людей из обслуживающего персонала ПЦР-тесты показали положительные результаты на Covid-19.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в КХЛ, руководство лиги приняло решение отменить следующие три матча - домашнюю игру против минского "Динамо" 12 января и выездные игры 15 и 17 января против магнитогорского "Металлурга" и екатеринбургского "Автомобилиста".
На данный момент следующий матч рижан запланирован на 19 января на выезде против челябинского "Трактора".
Руководство лиги примет решение о возможности проведения перенесённых матчей позже в течение сезона.
Из-за констатации случаев Covid-19 в рядах соперника были отменены и два последних матча "Динамо". Таким образом, в последний раз рижане выходили на лёд 5 января, когда в гостях со счётом 4:5 уступили уфимскому "Салават Юлаев".
В турнирной таблице рижское "Динамо" с 37 очками в 45 матчах находится на последнем месте в Западной конференции.
В розыгрыше Кубка Гагарина рижане не участвовали семь сезонов подряд, причём в последнем сезоне они остались на последнем месте в лиге.