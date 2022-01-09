9 января в одном абзаце ⟩ 1000 евро за электричество, кризис общепита, ничего не изменится

Как известно, святым правом каждого в демократическом обществе является объективная (хотя бы отчасти) критика политиков. Немаловажно и иметь возможность ее высказать публично без риска для своей жизни и репутации. К счастью, мы в Латвии находимся примерно в таком обществе, и у нас даже можно ставить провинившимся министрам оценки, как в школе. Тех, кто до сих пор просыпается в холодном поту от страха за оценки в семестре, это должно успокоить: средняя оценка наших министров, по мнению латвийских предпринимателей, около 4 баллов. Помнится, в дневнике это расшифровывалось, как "почти удовлетворительно".