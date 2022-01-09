9 января в одном абзаце ⟩ 1000 евро за электричество, кризис общепита, ничего не изменится
Завтра понедельник! Начнется новая, полная событий и важных дел неделя. А пока что - о главных событиях последнего дня уходящей.
Завтра понедельник! Начнется новая, полная событий и важных дел неделя. А пока что - о главных событиях последнего дня уходящей.
События дня в одном абзаце
Рост цен на газ, электричество и другие коммунальные услуги жители стран Балтии ожидали уже несколько месяцев. Тысячи эстонцев в ближайшее время получат счета на сумму 1000 или больше евро за электроэнергию. Один эстонец уже предложил отдать свою машину тому, кто оплатит его счет. Рост цен коснулся и Латвии - в бывшем Гаркалнском краю ожидается рост ставки налога на недвижимость - почти вдвое. В Латвии трудности также испытывает индустрия общепита: представитель Čili Pizza утверждает, что люди боятся работать в этой сфере. Дело в эпидемиологической ситуации, которая угрожает финансовой стабильности ресторанов, к тому же - в такой ситуации практически не нужны официанты. Коронавирус поразил и латвийских спортсменов - в рижском "Динамо" случилась вспышка Covid-19, вследствие чего отменены матчи. А вот Maxima Latvija наоборот, планирует приспособить восемь магазинов так, чтобы их могли посещать жители и без ковид-сертификата. Ретроспектива новогодней безалаберности пьяных водителей, к несчастью, все продолжается. На этот раз речь идет о водителе Volvo, который въехал в ряд припаркованных машин в Межциемсе и лишился прав на пять лет. США пригрозили России дубинкой очередных санкций - обещая помешать таким образом развитию российской науки и другим амбициям РФ. Температура на следующей неделе останется зимней: В первой половине следующей недели местами в Видземе и Латгале температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов.
Все обсуждают
Как известно, святым правом каждого в демократическом обществе является объективная (хотя бы отчасти) критика политиков. Немаловажно и иметь возможность ее высказать публично без риска для своей жизни и репутации. К счастью, мы в Латвии находимся примерно в таком обществе, и у нас даже можно ставить провинившимся министрам оценки, как в школе. Тех, кто до сих пор просыпается в холодном поту от страха за оценки в семестре, это должно успокоить: средняя оценка наших министров, по мнению латвийских предпринимателей, около 4 баллов. Помнится, в дневнике это расшифровывалось, как "почти удовлетворительно".
Чем себя порадовать
Что и как будет в 2022 году? Возможно, вы не обладаете потомственным даром прорицания, но с помощью этой статьи вы сможете узнать, что случится (может быть и скорее всего) в новом году. Более того, вы можете научиться стать таким же отличным предсказателем - если будете читать внимательно!
Фото дня: лучшие спортсмены Латвии