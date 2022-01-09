Вс, 9.01.2022
Раньше, если бы немцы что-то такое сделали, то за спиной, поумнее. Но здесь всё было открыто и бесстыдно Мартин Дукурс, скелетонист
Мартин Дукурс, скелетонист

Крупнейшая партия кокаина и ящики бананов: как латвийцы участвуют в контрабанде наркотиков

Иллюстративное фото ФОТО: Stanislavskyi/Shutterstock

В конце 2021 года в ящиках бананов в двух латвийских супермаркетах нашли кокаин - всего 168 килограммов. Как удалось установить передаче Nekā personīga, крупнейший поставщик бананов в Латвии - BANALAT - тесно сотрудничал со следствием. Но дело сейчас лишь в начальной стадии. Как рассказывают в полиции, в деле о кокаине в Maxima допускаются различные версии, в том числе - логистическая ошибка преступников. Но возможны и другие сценарии.

Суд по поводу партии кокаина, обнаруженной в 2019 году

"Это история успеха, что данный груз был изъят из нелегального оборота, и это можно считать показателем профессионализма полиции", - говорил о задержании партии кокаина в 2019 году бывший начальник Госполиции Интс Кюзис.

Ровно два года назад, 8 января 2019 года, в спецоперации, проведенной в хозяйстве "Мазкаркли" в Кокнесском крае, был обнаружен крупнейший в истории Латвии груз наркотиков - более двух тонн кокаина. В операции участвовали полицейские Эквадора, Латвии и сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Эксперты говорили, что качество кокаина было очень высоким. Из Эквадора эти наркотики везли в контейнере с коробками бананов. Груз прибыл в один из европейских портов. В Кокнесе его транспортировали на автомобилях компании JS products. Владелец фирмы Янис Скрабанс исчез из Латвии незадолго до этой спецоперации. Полиция все еще не нашла его.

Сандис Радзиньш, начальник 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции, отметил, что Скрабанс все еще находится в розыске. "Мы не знаем, где он находится, и будем благодарны за любую информацию, которая поможет нам идентифицировать его местонахождение", - сказал Радзиньш. По его мнению, Скрабанс играл важную роль в этом преступлении.

Дело о самой крупной в истории Латвии партии наркотиков в пятницу, 13 января, начнет рассматривать Суд по экономическим делам. Как подтвердили в суде, дело попало к судье Дагнии Муцениеце. Муцениеце отработала судьей 9 месяцев, ранее она была помощницей сенатора в Департаменте по гражданским делам Сената Верховного суда, а также секретарем судебных заседаний. Госполиция не раскрывает деталей расследования, отказался от комментариев передаче Nekā personīga и прокурор Андрейс Сирмайс.

Радзиньш также заявил, что отказывается сообщать, какие дополнительные факты были установлены в ходе расследования. Он говорит, что дело "тонкое" и о том, какую роль в нем играли латвийцы, станет известно после судебного заседания. Однако он признает: "Если дело в суде, значит, роль каждого конкретного лица установлена".

На скамью подсудимых в этом деле отправятся четыре человека. Среди них - хозяин склада Андрис Элстс, который переоборудовал бывшую свиноферму в автосервис. Он также позволил скрывшемуся Скрабансу использовать имущество для своих целей. После того, как его освободили из изолятора, он рассказал передаче Bez Tabu, что наивно доверился неправильным людям и пережил нервный срыв.

Другие подсудимые - бывший полицейский и работник фирмы Скрабанса Агрис Вайводс, брат Агриса Дайнис Вайводс и некий Андрей Давидко. Их будут судить за контрабанду и хранение наркотиков, а также легализацию незаконным образом полученных средств.

Адвокат Ингуна Ламберте, которая будет представлять Давидко в суде, отказалась давать комментарии по поводу этого дела.

Однако, как писал ранее журнал IR, подозреваемых в деле о партии кокаина было больше, чем подсудимых. Например - краткосрочно задержанный в 2019 году чиновник таможни аэропорта "Рига" Андрис Болужс. Он может быть связан с делом о ввозе 3,3 тонны сырья для синтетических наркотиков в Латвию, которое также произошло в 2019 году. Среди кратковременно задержанных значились как минимум три работника таможни. 

Госполиция поясняет - ввиду своего географического положения Латвия является удобным местом для контрабанды наркотиков. Тут проходит внешняя граница Европы с развитыми логистическими путями - железной дорогой, автотрассами и достаточно протяженной морской границей. Из Южной Америки в Европу везут кокаин. Синтетические вещества в основном везут из Китая.

"Ясно, что бананы изначально происходят из конкретной страны - Эквадора, Колумбии, Перу. Они попадают в крупные порты Европы - Роттердам, Антверпен, Гамбург. Эти порты - они как города. Могу сказать, что некоторые из них могут везти часами и дольше, так как они действительно огромные. И объемы, которые там перегружаются - огромные", - рассказал Радзиньш.

Граждане Латвии участвуют в международных преступлениях

В полиции рассказывают, что вместе с датскими коллегами было раскрыто хорошо спланированное преступление, в котором приняли участие жители Латвии. Все напоминало сценарий кино. Судно под флагом Багамских островов - рефрижератор Duncan Island - пришло в Швецию, откуда после небольшой задержки 15 февраля 2020 года продолжило путь в Россию. Но у одного из датских островов к нему пристала моторная лодка с тремя мужчинами - жителями Латвии. С корабля на лодку была переброшена специальная упаковка со 100 кг кокаина. Мужчины были задержаны, когда вернулись на сушу. Был пойман также их сообщник из команды судна. В процессе расследования дела были проведены обыски в нескольких городах Латвии. Полиция Дании задержала четырех граждан Латвии - мужчин 1970, 1976, 1979 и 1971 года рождения. Они уже осуждены на 12 лет тюрьмы.

BANALAT не хочет вредить своей репутации

Компания BANALAT является одним из крупнейших латвийских предприятий по продаже бананов. Бананы прибывают из стран-производителей в особых контейнерах, в которых поддерживается температура в 13 градусов. Бананы зеленые и еще не поспевшие. Когда они попадают на склады BANALAT, их обрабатывают особым газом, который запускает процесс созревания плодов. Эти склады позволяют обрабатывать до 20 тысяч ящиков с бананами в неделю.

Упаковки с белым порошком были найдены в магазинах Maxima незадолго до Рождества 2021 года. Всего было обнаружено 168 килограммов. Упаковки были ярко-зеленого цвета, чтобы во время транспортировки между незрелых зеленых бананов их было труднее заметить. Представители магазина Maxima отказались от любых комментариев. Как подтверждает компания BANALAT, они оказывали содействие полиции, однако на вопрос, был ли кокаин найден именно в ящиках их компании, отвечать отказываются. Полиция заявляет, что задержанных в этом деле пока нет, а расследование находится на начальной стадии.

"В нашей компании разработана политика рисков. С ней ознакомились все работники и подписались. Наша компания не поддерживает преступные действия. Для нас важна как наша репутация, так и репутация наших партнеров. Наши работники знают, что делать в такой ситуации, и ничего такого ранее на наших складах не происходило", - сказал прокурист BANALAT Зинтис Чикулис.

По словам Радзиньша, партия кокаина появилась перед Рождеством потому, что это привычная тактика наркоторговцев. "Количество почтовых посылок резко увеличивается, логистика перегружена, часть логистических компаний на праздники уходит на выходные, поэтому перед выходными в логистике всплеск. Сложнее контролировать, сложнее проводить проверки, поэтому такое время используют или пытаются использовать", - говорит полицейский.


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