Крупнейшая партия кокаина и ящики бананов: как латвийцы участвуют в контрабанде наркотиков

Дело о самой крупной в истории Латвии партии наркотиков в пятницу, 13 января, начнет рассматривать Суд по экономическим делам. Как подтвердили в суде, дело попало к судье Дагнии Муцениеце. Муцениеце отработала судьей 9 месяцев, ранее она была помощницей сенатора в Департаменте по гражданским делам Сената Верховного суда, а также секретарем судебных заседаний. Госполиция не раскрывает деталей расследования, отказался от комментариев передаче Nekā personīga и прокурор Андрейс Сирмайс.

Радзиньш также заявил, что отказывается сообщать, какие дополнительные факты были установлены в ходе расследования. Он говорит, что дело "тонкое" и о том, какую роль в нем играли латвийцы, станет известно после судебного заседания. Однако он признает: "Если дело в суде, значит, роль каждого конкретного лица установлена".

На скамью подсудимых в этом деле отправятся четыре человека. Среди них - хозяин склада Андрис Элстс, который переоборудовал бывшую свиноферму в автосервис. Он также позволил скрывшемуся Скрабансу использовать имущество для своих целей. После того, как его освободили из изолятора, он рассказал передаче Bez Tabu, что наивно доверился неправильным людям и пережил нервный срыв.

Другие подсудимые - бывший полицейский и работник фирмы Скрабанса Агрис Вайводс, брат Агриса Дайнис Вайводс и некий Андрей Давидко. Их будут судить за контрабанду и хранение наркотиков, а также легализацию незаконным образом полученных средств.

Адвокат Ингуна Ламберте, которая будет представлять Давидко в суде, отказалась давать комментарии по поводу этого дела.

Однако, как писал ранее журнал IR, подозреваемых в деле о партии кокаина было больше, чем подсудимых. Например - краткосрочно задержанный в 2019 году чиновник таможни аэропорта "Рига" Андрис Болужс. Он может быть связан с делом о ввозе 3,3 тонны сырья для синтетических наркотиков в Латвию, которое также произошло в 2019 году. Среди кратковременно задержанных значились как минимум три работника таможни.

Госполиция поясняет - ввиду своего географического положения Латвия является удобным местом для контрабанды наркотиков. Тут проходит внешняя граница Европы с развитыми логистическими путями - железной дорогой, автотрассами и достаточно протяженной морской границей. Из Южной Америки в Европу везут кокаин. Синтетические вещества в основном везут из Китая.

"Ясно, что бананы изначально происходят из конкретной страны - Эквадора, Колумбии, Перу. Они попадают в крупные порты Европы - Роттердам, Антверпен, Гамбург. Эти порты - они как города. Могу сказать, что некоторые из них могут везти часами и дольше, так как они действительно огромные. И объемы, которые там перегружаются - огромные", - рассказал Радзиньш.

Граждане Латвии участвуют в международных преступлениях