Видео ⟩ Эксперт: жителям стоит забыть о ношении тканевых масок

По мнению экспертов жители должны перестать использовать тканевые маски. От распространения Covid-19 могут защитить только медицинские маски, а лучше всего защищают респираторы.

У директора Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета Страдиня Ивара Ванадзиньша уже образовалась внушительная коллекция масок. Среди них есть и тканевые маски, которые он сам называет бутафорией. Для вируса они не представляют препятствия.

"Они просто бесполезны. Это значит, что если мы можем посмотреть насквозь, через маску, то отверстие - минимум 10 микрометров. Вирус - размером 0,1 микрометр. Вот представьте себе дверь шириной в метр или в 100 метров. Если через маску можно видно насквозь, то это дверь шириной в 100 метров, вирус не может никак зацепиться", - сказал Ванадзиньш.

Похожая ситуация с другими - эластичными тканевыми масками. Они удобнее, прилегают к лицу, но защиту лишь изображают. Когда маска тянется, образуются более широкие отверстия, через которые легко проникает вирус. Самыми безумными профессор считает шитые тканевые маски.

Ванадзиньш призывает оставить тканевые маски дома и не медлить с их заменой, если не на респираторы, то хотя бы на медицинские маски, которые имеют несколько слоев, и таким образом действительно могут остановить микроскопические частички вируса.