De Facto: Инспекция здравоохранения игнорировала заявление о домогательствах Никифоренко

Спустя несколько дней после визита Александра написала заявления на Никифоренко в Госполицию и Инспекцию здравоохранения.

По информации Латвийского телевидения, у Никифоренко потребовали пояснений. Врач ответил, что все, что он делал, было проверкой лимфоузлов и органов живота. Это было обоснованием для жалоб Александры. Можно сделать вывод, что инспектор, который рассматривал заявление Александры, не проверил сказанное врачом.

Вскоре полиция проинформировала Александру, что не видит в действиях врача состава преступления и уголовный процесс возбуждать не будет. В решении полиции не был проанализирован рассказ Александры и, в частности, та деталь, что он продолжал ее трогать после того, как она попросила остановиться, и силой держал ее руки. Но после того, как о Никифоренко начали говорить в СМИ, полиция вернулась к этому делу и попросила прокуратуру проверить его. В результате уголовный процесс против врача все же был возбужден. Полиция не раскрывает больше деталей, чтобы не мешать расследованию, однако просит обращаться любого, кто считает, что пострадал от действий Никифоренко.

LTV сообщает, что Инспекция здравоохранения после заявления Александры также провела проверку и сделала вывод, что врач не сделал ничего выходящего за рамки обычной проверки лимфоузлов в паху. По мнению инспекции, медик нарушил закон лишь в том, что не спросил согласия пациентки на проверку лимфоузлов. Но инспекция приняла решение, что не будет его наказывать.

"То ли это преступление, за которое нужно сразу же призывать к административной ответственности? Думаю, что нет, но если это повторится в течение года, то да", - поясняет руководитель инспекции Анита Слокенберга.

Присяжный адвокат Роналд Рожкалнс пояснил, что новый закон не обязывает инспекцию ждать повторного нарушения, чтобы наказать за преступление. Он назвал действия инспекции в отношении Никифоренко формальными.

Александра писала в Инспекцию здравоохранения уже после того, как Латвийское радио интересовалось самыми первыми проверками в отношении Никифоренко. Слокенберга заявила LTV, что не знала о них. Главная причина, почему сейчас инспекция не может наказать врача - в том, что документы первых проверок уничтожены. Но Латвийское радио установило, что инспекция уничтожила документы уже после того, как получила вопросы по поводу своих действий в ходе расследования происшествия с иммунологом.