Пн, 10.01.2022
Мы не такие уж и разные Анна Седокова о русских и латышах
Анна Седокова о русских и латышах

Прогноз Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 января 2022 года: 2 опасных дня все перевернут

Первая половина недели с 10 по 16 января 2022 года будет рациональной и практичной, напрочь лишенной романтизма, а вот начиная с четверга появится раскрепощенность, захочется освободиться от порядка и самоконтроля. Люди будут готовы на нелогичные и даже странные поступки, поделилась своим прогнозом на предстоящие семь дней c FTimes известный российский астролог Василиса Володина.

На этой неделе нас ждут два опасных дня.

14 января Меркурий станет ретроградным, а 16 января Солнце и Плутон встретятся в негативном аспекте.

Это значит, что первая половина недели будет очень продуктивной, а вторая - опасной и непредсказуемой, предупреждают также и эксперты DailyHoro.

А теперь советы Василисы Володиной для представителей каждого знака Зодиака:

Овен

У Овнов будет очень много задач в профессиональной сфере, но ощутимых результатов достичь не получится. Будьте осмотрительны и внимательны к мелочам, не участвуйте в авантюрных и рискованных проектах и, наконец, держите свои мысли и мнение при себе, чтобы не наговорить лишнего.

Телец

В начале недели у Тельцов возникнут трудности в личной жизни. Во взаимоотношениях с партнером прослеживается напряженность. Умерьте свою раздражительность, чтобы "не наломать дров".

Потерпите, во второй половине недели ситуация выровняется. Особенно благоприятными для вас окажутся выходные.

Близнецы

Близнецам астролог советует быть более внимательными к происходящим событиям. Судьба порадует вас приятными переменами как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Знакомства этой недели будут для вас решающими. На выходных поберегите здоровье.

Рак

В жизни Раков начинается белая полоса. Проблемы помогут решить надежные друзья и влиятельные знакомые. Взаимоотношения с окружающими будут складываться очень гармонично. В пятницу следует больше времени и внимания уделить родным и близким людям, им понадобится ваша поддержка и советы.

Лев

Львам на предстоящей неделе придется работать, работать и еще раз работать. Причем нагрузка будет не физической, а больше психологической.

Особенно много всего свалится в понедельник. Действуйте ответственно и решительно, выдержите схватку с оппонентами и конкурентами.

Дева

Девам следует готовиться к неприятностям на работе и дискомфорту в общении с родными и близкими. В этом виноваты вы сами. Возможно, вы переоцениваете свои возможности, но с четверга все наладится и вы снова обретете уверенность в себе и собственных силах.

Весы

Весы запланировали на предстоящую неделю очень много всего, но ваши планы рухнут под давлением неожиданных обстоятельств. Ничего плохого не случится, но все пойдет по другому сценарию. Успешными будут дела в финансовой сфере. Не доверяйте всем подряд и не принимайте обещания за чистую монету. На выходных будьте более внимательны и толерантны к окружающим.

Скорпион

Скорпионы станут целеустремленными и уверенными в себе. Благодаря этому, они смогут добиться успехов и реализовать задуманное. Однако

в конце недели от уверенности и энтузиазма не останется и следа, на их место придут непонимание и недоверие. Воспринимайте это спокойно,

а выходные посвятите себе, отдохните и вернитесь в форму, советует астролог.

Стрелец

Следующая неделя будет трудной для Стрельцов. Вторник разочарует вас конфликтами с окружающими. Не выдвигайте ни к кому завышенных требований и претензий. С четверга к вам вернутся рабочая активность и бодрость духа, которые помогут справиться с проблемами. Не планируйте ничего на выходные, а лучше действуйте по обстоятельствам.

Козерог

Для Козерогов это будет непривычная неделя. Взаимопонимания с окружающими добиться будет очень тяжело. В этом есть и ваша вина, ведь свои поступки вы не проанализируете. Тем не менее найдутся люди, которые помогут вам открыть глаза на происходящее и выйти сухим из воды. На выходных отдохните и восстановитесь.

Водолей

У активных и жизнерадостных Водолеев предстоит благоприятная неделя. Окружающие вам доверяют, и благодаря этому вы легко добьетесь поставленных целей.

Среда будет самым благоприятным днем для реализации профессиональных задач, а пятница принесет счастье в личной жизни.

В выходные можете расслабиться и отдохнуть.

Рыбы

В начале недели Рыбы будут настроены пессимистично, тем не менее вас ждет успех в профессиональной сфере. Особенно удачным окажется вторник. В конце недели займитесь самообразованием, запишитесь на курсы или онлайн-семинары.


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