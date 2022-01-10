Прогноз Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 января 2022 года: 2 опасных дня все перевернут

Рак

В жизни Раков начинается белая полоса. Проблемы помогут решить надежные друзья и влиятельные знакомые. Взаимоотношения с окружающими будут складываться очень гармонично. В пятницу следует больше времени и внимания уделить родным и близким людям, им понадобится ваша поддержка и советы.

Лев

Львам на предстоящей неделе придется работать, работать и еще раз работать. Причем нагрузка будет не физической, а больше психологической.

Особенно много всего свалится в понедельник. Действуйте ответственно и решительно, выдержите схватку с оппонентами и конкурентами.

Дева

Девам следует готовиться к неприятностям на работе и дискомфорту в общении с родными и близкими. В этом виноваты вы сами. Возможно, вы переоцениваете свои возможности, но с четверга все наладится и вы снова обретете уверенность в себе и собственных силах.

Весы

Весы запланировали на предстоящую неделю очень много всего, но ваши планы рухнут под давлением неожиданных обстоятельств. Ничего плохого не случится, но все пойдет по другому сценарию. Успешными будут дела в финансовой сфере. Не доверяйте всем подряд и не принимайте обещания за чистую монету. На выходных будьте более внимательны и толерантны к окружающим.

Скорпион

Скорпионы станут целеустремленными и уверенными в себе. Благодаря этому, они смогут добиться успехов и реализовать задуманное. Однако

в конце недели от уверенности и энтузиазма не останется и следа, на их место придут непонимание и недоверие. Воспринимайте это спокойно,

а выходные посвятите себе, отдохните и вернитесь в форму, советует астролог.

Стрелец

Следующая неделя будет трудной для Стрельцов. Вторник разочарует вас конфликтами с окружающими. Не выдвигайте ни к кому завышенных требований и претензий. С четверга к вам вернутся рабочая активность и бодрость духа, которые помогут справиться с проблемами. Не планируйте ничего на выходные, а лучше действуйте по обстоятельствам.

Козерог

Для Козерогов это будет непривычная неделя. Взаимопонимания с окружающими добиться будет очень тяжело. В этом есть и ваша вина, ведь свои поступки вы не проанализируете. Тем не менее найдутся люди, которые помогут вам открыть глаза на происходящее и выйти сухим из воды. На выходных отдохните и восстановитесь.

Водолей

У активных и жизнерадостных Водолеев предстоит благоприятная неделя. Окружающие вам доверяют, и благодаря этому вы легко добьетесь поставленных целей.

Среда будет самым благоприятным днем для реализации профессиональных задач, а пятница принесет счастье в личной жизни.

В выходные можете расслабиться и отдохнуть.

Рыбы