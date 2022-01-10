Выявлено 864 новых случая Covid-19, скончались три человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 864 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 864 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:
Все они были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 895,2 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 298 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 566 - были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 5780 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 288 715 жителей Латвии, 4661 человек с коронавирусом скончался.
Темпы вакцинации от Covid-19 вернулись на предпраздничный уровень
На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 вернулись на уровень, который наблюдался перед Рождеством и Новым годом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
На прошлой неделе от Covid-19 привились почти 66 000 человек, или около 9500 в день. Такие темпы вакцинации наблюдались в конце ноября и начале декабря.
Темпы вакцинации на прошлой неделе по-прежнему поддерживались бустерной вакцинацией - дополнительно привились 52 500 человек, около 8500 завершили процесс вакцинации и только около 5000 человек получили первую дозу вакцины.
В воскресенье от Covid-19 привились 1165 человек, в том числе первую прививку получили всего 66 человек, процесс вакцинации завершили 108 человек, из них 26 человек привились вакциной Johnson & Johnson. Бустерную дозу вакцины получил 991 человек.
Курс вакцинации, получив обе прививки от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson, завершили 1,271 млн жителей, что составляет 67,5% населения страны.
Согласно данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в начале июля 2021 года составляла 1 882 200 человек, таким образом, в целом по крайней мере одну дозу вакцины или вакцину Johnson & Johnson от Covid-19 получили 1,32 млн человек. Охват бустерной вакцинацией населения составляет 16,6% - дополнительную дозу вакцины получили 313 тыс. человек.
Статистика Covid-19 в Литве: 1701 новый случай, 10 смертей
За минувшие сутки в Литве был выявлен 1701 новый случай заражения коронавирусом, скончались 10 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Семь скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1111 человек, 93 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1144,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,2%. Оба этих показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.
За минувшие сутки в стране выполнено 7,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 1,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 544,2 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.
В Эстонии 1260 новых случаев коронавируса, скончался один человек
В Эстонии выявлено 1260 новых случаев коронавируса, скончался один человек.
По состоянию на утро понедельника госпитализированы 237 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 194 пациентам, из которых 154 человека, то есть 79,4%, не вакцинированы, а у 40 человек (20,6%) завершен курс вакцинации.
За сутки проанализированы 6783 теста, позитивный результат дали 1260 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем 103,6 случая в день, невакцинированных - в среднем 118,2 случая в день.
Вакцинировано в Эстонии 61,7% населения.