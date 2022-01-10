Ципуле: пока нельзя думать о смягчении ограничений из-за Covid-19

Она подчеркнула, что омикрон-штамм коронавируса не может рассматриваться как вызывающий более легкое заболевание, чем прежние разновидности вируса, поэтому нет оснований думать об ослаблении ограничений, наоборот, нужно быть очень осторожными.

По словам Ципуле, на прошлой неделе в больницах были видны последствия новогодних праздников, когда люди после затишья вновь стали активнее поступать в лечебные учреждения. Отдельные больницы были вынуждены дополнительно обеспечивать места для больных Covid-19, но ситуация еще не критическая.

Сотрудники NMPD заметили, что при омикроне довольно много бессимптомных случаев, когда заболевание выявляется у людей, которые оказались в больницах с другими болезнями или травмами.