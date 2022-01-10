Фото ⟩ Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо своего младшего наследника Тихона. Фотографией он поделился в своем Instagram-аккаунте.
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо своего младшего наследника Тихона. Фотографией он поделился в своем Instagram-аккаунте.
"Сын. Январь. Кролик", - написал Дмитрий.
Поклонников Дмитрия Шепелева привела в восторг фотография. Некоторые комментаторы нашли сходство Тихона со старшим братом Платоном - сыном покойной певицы Жанны Фриске.
Напомним, в марте 2021 года стало известно, что в семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой произошло пополнение. Вместе они растят детей от прошлых отношений. У Екатерины есть дочь Лада, а Шепелев воспитывает сына Платона, который родился в браке с Жанной Фриске.
Ранее Дмитрий рассказал, что сначала малыши заявили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.