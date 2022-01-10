Фото ⟩ Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника

Напомним, в марте 2021 года стало известно, что в семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой произошло пополнение. Вместе они растят детей от прошлых отношений. У Екатерины есть дочь Лада, а Шепелев воспитывает сына Платона, который родился в браке с Жанной Фриске.