Пн, 10.01.2022
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Мартин Дукурс, скелетонист
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США отправят на зимнюю Олимпиаду первого небинарного спортсмена

Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук ФОТО: AP/Scanpix

На зимние Олимпийские игры впервые поедет небинарный спортсмен, им станет фигурист из США Тимоти Ледук. ​Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках США.

На официальном сайте организации указано, что в состав американской сборной по фигурному катанию был включён Тимоти Ледук, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы.

Ледук и его партнёрша Эшли Кейн-Гриббл были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли в январе 2022 года.

31-летний фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Как сообщает NBC, фигурист станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде.

Небинарные личности не относят себя к категориям "мужчина" или "женщина". Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение "они".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.


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