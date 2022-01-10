США отправят на зимнюю Олимпиаду первого небинарного спортсмена
На зимние Олимпийские игры впервые поедет небинарный спортсмен, им станет фигурист из США Тимоти Ледук. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках США.
На зимние Олимпийские игры впервые поедет небинарный спортсмен, им станет фигурист из США Тимоти Ледук. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках США.
На официальном сайте организации указано, что в состав американской сборной по фигурному катанию был включён Тимоти Ледук, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы.
Ледук и его партнёрша Эшли Кейн-Гриббл были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли в январе 2022 года.
31-летний фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Как сообщает NBC, фигурист станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде.
Небинарные личности не относят себя к категориям "мужчина" или "женщина". Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение "они".
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.