США отправят на зимнюю Олимпиаду первого небинарного спортсмена

На официальном сайте организации указано, что в состав американской сборной по фигурному катанию был включён Тимоти Ледук, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы.

Ледук и его партнёрша Эшли Кейн-Гриббл были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли в январе 2022 года.

31-летний фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Как сообщает NBC, фигурист станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде.

Небинарные личности не относят себя к категориям "мужчина" или "женщина". Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение "они".