Туктамышева в Эстонии и жирафы в Австралии. Как прошла неделя звёзд спорта?

Ср, 12.01.2022
Когда я взял счет за электроэнергию, подумал, что было бы здорово получить такие деньги за мой Ford Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество
Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

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