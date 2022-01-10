Фото ⟩ В Ботаническом саду Латвийского университета началось цветение азалий
В Доме азалий в Ботаническом саду Латвийского университета уже началась весна - там цветут красивейшие азалии. Об этом сообщается на странице Ботанического сада в Facebook.
В Доме азалий в Ботаническом саду Латвийского университета уже началась весна - там цветут красивейшие азалии. Об этом сообщается на странице Ботанического сада в Facebook.
В Латвии азалии начали выращивать в начале 20-го века. К сожалению, первая коллекция азалий Латвийского университета погибла в годы Второй мировой войны.
Нынешнюю коллекцию Ботанического сада в 1956 году стал восстанавливать тогдашний его директор, селекционер рододендронов Рихард Кондратович. Коллекция включает в себя сорта из Латвии, Германии, Бельгии, Нидерландов и других стран Западной Европы, а также из США и Украины.
Дом азалий открыт каждый день с 10:00 до 16:00.
Галерея: Цветение азалий в Ботаническом саду
Напомним, до 16 января в Ботаническом саду Латвийского университета в темное время суток также будет загораться "волшебный зимний сад света", где расположены световые инсталляции и художественные объекты.