Фото ⟩ В Ботаническом саду Латвийского университета началось цветение азалий

В Латвии азалии начали выращивать в начале 20-го века. К сожалению, первая коллекция азалий Латвийского университета погибла в годы Второй мировой войны.

Нынешнюю коллекцию Ботанического сада в 1956 году стал восстанавливать тогдашний его директор, селекционер рододендронов Рихард Кондратович. Коллекция включает в себя сорта из Латвии, Германии, Бельгии, Нидерландов и других стран Западной Европы, а также из США и Украины.

Дом азалий открыт каждый день с 10:00 до 16:00.

Галерея: Цветение азалий в Ботаническом саду