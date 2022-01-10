Джокович выиграл суд и уже приступил к тренировкам на Australian Open

Напомним, 5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в неё данных о медицинском отводе от вакцинации от Covid-19.

По правилам, все участники Australian Open обязаны были сделать прививки от коронавируса или получить специальное разрешение от независимой комиссии не прививаться по медицинским причинам. Власти штата Виктория отказались помогать сербу в получении визы, но Джокович вместе с юристами обжаловал это решение.

В результате суд решил, что аннулирование австралийской визы Джоковича "не имело под собой оснований". Судья постановил, что серба должны немедленно выпустить из карантинного отеля, а также вернуть ему паспорт и личные вещи. Судья Энтони Келли, слушавший дело, также обязал правительство Австралии покрыть судебные издержки теннисиста.

По данным BBC, у австралийского министра по делам миграции есть право на то, чтобы аннулировать визу Джоковича повторно, но пока он этой возможностью не воспользовался.

"Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами. На данный момент я не могу сказать больше, но спасибо, что вы были со мной во время всего этого и вдохновляли меня оставаться сильным", - написал Джокович в своём Instagram.