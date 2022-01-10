За прошлую неделю число новых случаев Covid-19 выросло вдвое
На прошлой неделе, с 3 по 9 января, число новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии увеличилось на 93,7%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе, с 3 по 9 января, число новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии увеличилось на 93,7%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
По данным SPKC, количество стационарных больных увеличилось на 50,3% за последние семь дней, в среднем в больницы попадает 71 человек в день. В то же время сохраняется много больных с тяжелым течением заболевания.
На прошлой неделе в среднем проводилось 10 220 тестов в день, выявлялось в среднем 1 547 новых случаев. Из всех проведенных тестов 4% относились к скринингу в образовательных учреждениях, а 96% - к остальному населению. Из положительных случаев Covid-19 2% или 267 были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 98% или 10 563 — с остальным населением.
За прошедшую неделю коэффициент репродукции вируса вырос с 1,13 до 1,6, что свидетельствует о быстром распространении инфекционного заболевания в обществе.
На прошлой неделе заражение Covid-19 чаще выявлялось у людей, получивших первичную вакцинацию, чем у непривитых/частично привитых, но в 2,7 раза реже заражались те, кто получил бустерную дозу. Тем не менее у привитых заболевание обычно протекает легче и реже требует госпитализации.
Средний показатель заболеваемости по Европейскому союзу и Европейской экономической зоне упал с 818,9 до 785,4 за неделю. Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 518 по сравнению с 497,3 неделей ранее.
В Эстонии этот показатель вырос на прошлой неделе с 640,2 до 807,8, а в Литве с 737,2 до 774,1.
В последние семь дней зараженные коронавирусом чаще всего приезжали в Латвию из Великобритании (148), Италии (93), Франции (55), Испании (55), Швеции (52), Египта (47), Германии (45), Дании (42), Финляндии (39), США (33), ОАЭ (31), Норвегии (31), Эстонии (27), Венгрии (26), России (23), Польши ( 23), Литвы (21).