За прошлую неделю число новых случаев Covid-19 выросло вдвое

По данным SPKC, количество стационарных больных увеличилось на 50,3% за последние семь дней, в среднем в больницы попадает 71 человек в день. В то же время сохраняется много больных с тяжелым течением заболевания.

На прошлой неделе в среднем проводилось 10 220 тестов в день, выявлялось в среднем 1 547 новых случаев. Из всех проведенных тестов 4% относились к скринингу в образовательных учреждениях, а 96% - к остальному населению. Из положительных случаев Covid-19 2% или 267 были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 98% или 10 563 — с остальным населением.

За прошедшую неделю коэффициент репродукции вируса вырос с 1,13 до 1,6, что свидетельствует о быстром распространении инфекционного заболевания в обществе.

На прошлой неделе заражение Covid-19 чаще выявлялось у людей, получивших первичную вакцинацию, чем у непривитых/частично привитых, но в 2,7 раза реже заражались те, кто получил бустерную дозу. Тем не менее у привитых заболевание обычно протекает легче и реже требует госпитализации.

Средний показатель заболеваемости по Европейскому союзу и Европейской экономической зоне упал с 818,9 до 785,4 за неделю. Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 518 по сравнению с 497,3 неделей ранее.

В Эстонии этот показатель вырос на прошлой неделе с 640,2 до 807,8, а в Литве с 737,2 до 774,1.