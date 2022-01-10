Омикрон-штамм начал доминировать в Латвии; врачи призывают не полагаться на негативные тесты

Это потому, что омикрон-штамм, особенно у вакцинированных, в слизистой оболочке может быть в более низкой концентрации. Вместе с тем лаборатории получили указания брать образцы ниже, чтобы не пропустить инфицированных людей.

Из всех положительных образцов Covid-19, сейчас уже более половина - омикрон-штамм. Это подтверждают в национальной референс-лаборатории. Омикрон также широко циркулирует в сточных водах.

Почему, если брать образец только из носа, результат может быть негативным даже у зараженного Covid человека, объясняет руководитель национальной референс-лаборатории Сергей Никишин.

Главный фактор в том, что не всегда можно взять удачный образец. В начале болезни вирус не размножился в достаточном количество, особенно, если человек привился. Лабораторные ПЦР-тесты более чувствительны.

Никишин отметил - если у человека есть симптомы болезни, на негативный тест, сделанный самим, нельзя полагаться, надо отправиться в лабораторию.

Такая ситуация сложилась у Рихарда Громулы, который вакцинировался от Covid-19, а в конце ноября получил бустерную дозу. Узнав, что, празднуя Новый год, он полчаса контактировал с инфицированным человеком, Рихард сделал несколько антиген-тестов. Но только лабораторный тест определил, что Рихард заражен, да еще и омикрон-штаммом.