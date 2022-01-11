Выявлен 2241 новый случай Covid-19, скончались 7 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Пятеро из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 951 случай.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 841 человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 1400 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 13 969 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 290 956 жителей Латвии, 4668 человек с коронавирусом скончались.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 597 до 585 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 57 пациентов с Covid-19, выписаны также 57 человек.

В настоящее время в больницах находятся 498 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 87 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 996 человек.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в Латвии 3856 детей в возрасте до 11 лет получили первую прививку от Covid-19.

Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет ЕС одобрил в конце прошлого года. В Латвии в этой возрастной группе 120 детей уже завершили процесс вакцинации, а 12 детей были ревакцинированы.

В возрастной группе от 12 до 17 лет, где вакцины стали доступны значительно раньше, в Латвии первую прививку получили около 73 000 подростков, около 68 000 подростков завершили процесс вакцинации, а 80 детей были ревакцинированы, что делается только в исключительных случаях.

В понедельник прививки от Covid-19 получил по крайней мере 7171 человек, в том числе 587 человек получили первую дозу, 750 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 150 человек привились однократной вакциной Johnson &Johnson. Вчера 5834 человека получили бустерную вакцину для повышения иммунитета.

На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1,039 млн человек, или примерно 55,2% населения страны. Из них приблизительно 989 000 человек получили вторую дозу, а еще 283 000 человек получили вакцину Johnson & Johnson. В результате общее число вакцинированных достигло 1,272 млн человек, или 67,6% населения страны.

Ревакцинацию в Латвии сделали около 321 000 человек, или 17% населения.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 8304 теста на Covid-19, позитивный результат дал 1981 из них.

За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем по 108,5 случая в день, невакцинированных - 122,7 случая в день.

По состоянию на утро вторника госпитализирован 251 пациент с коронавирусом, за сутки скончались три человека, в том числе семилетний мальчик.

Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 188 пациентам, из которых 150 человек (79,8%) не вакцинированы, а у 38 человек (20,2%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 45 новых историй болезни.

Скончались трое зараженных коронавирусом, все они не были вакцинированы: семилетний мальчик, 71-летняя женщина и 75-летняя женщина.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2680 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Восемь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1107 человек, 90 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1182,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,1%. Оба этих показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.