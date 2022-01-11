В США умер миллиардер Дерст, сознавшийся в убийстве на съемках сериала

Его адвокат сообщил, что Дерст скончался в больнице общего профиля Сан-Хоакин. Его не смогли реанимировать после остановки сердца.

Ранее сообщалось, что у Дерста обнаружили коронавирус. Заболевание усугубило уже имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

Напомним, мультимиллионер Роберт Дерст был героем документального сериала канала HBO "Тайны миллиардера" (The Jinx). Он был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзен Берман. Он случайно сознался в преступлении прямо во время съемок, забыв, что на нем включенный микрофон.