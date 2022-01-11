Вт, 11.01.2022
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Эммануэль Макрон, президент Франции

В США умер миллиардер Дерст, сознавшийся в убийстве на съемках сериала

ФОТО: EPA/Myung J. Chun / Scanpix

В США в возрасте 78 лет скончался бизнесмен и мультимиллионер Роберт Дерст (Robert Durst). Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство. Об этом пишет The New York Times.

Его адвокат сообщил, что Дерст скончался в больнице общего профиля Сан-Хоакин. Его не смогли реанимировать после остановки сердца.

Ранее сообщалось, что у Дерста обнаружили коронавирус. Заболевание усугубило уже имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

Напомним, мультимиллионер Роберт Дерст был героем документального сериала канала HBO "Тайны миллиардера" (The Jinx). Он был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзен Берман. Он случайно сознался в преступлении прямо во время съемок, забыв, что на нем включенный микрофон.

Присяжные сочли доказанным, что в 2000 году Дерст убил Берман, чтобы помешать ей дать показания о пропаже его жены.


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