В США умер миллиардер Дерст, сознавшийся в убийстве на съемках сериала

Его адвокат сообщил, что Дерст скончался в больнице общего профиля Сан-Хоакин. Его не смогли реанимировать после остановки сердца.
Ранее сообщалось, что у Дерста обнаружили коронавирус. Заболевание усугубило уже имеющиеся у него проблемы со здоровьем.
Напомним, мультимиллионер Роберт Дерст был героем документального сериала канала HBO "Тайны миллиардера" (The Jinx). Он был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзен Берман. Он случайно сознался в преступлении прямо во время съемок, забыв, что на нем включенный микрофон.
Присяжные сочли доказанным, что в 2000 году Дерст убил Берман, чтобы помешать ей дать показания о пропаже его жены.