Президент Казахстана сообщил, что скоро миротворцы покинут страну

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - цитирует Токаева "Интерфакс".
Напомним, Касым-Жомар Токаев обратился за помощью к ОДКБ 5 января на фоне массовых протестов, прошедших по всей стране.
Всего в Казахстан прибыло более двух тысяч миротворцев ОДКБ, призванных помогать местyым правоохранительным органам и в охранять государственные объекты. Россия, например, направила в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск.
Галерея: Казахстан после протестов
Задержаны почти десять тысяч человек
На 11 января в Казахстане задержаны 9900 человек, принимавших участие в акциях протеста, сообщило МВД страны. Сутки назад ведомство сообщало о 7939 задержанных.
Официальной информации о пострадавших и погибших в ходе протеста гражданских жителях по-прежнему нет.
Напомним, протесты в Казахстане начались в начале января после повышения цен на автомобильное топливо. В некоторых городах, в том числе в Алматы, протесты переросли в столкновения с полицией, штурм правительственных зданий и разграбление магазинов. На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение, отправил правительство в отставку и сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности.
Галерея: Казахстан после протестов