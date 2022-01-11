Президент Казахстана сообщил, что скоро миротворцы покинут страну

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - цитирует Токаева "Интерфакс".

Напомним, Касым-Жомар Токаев обратился за помощью к ОДКБ 5 января на фоне массовых протестов, прошедших по всей стране.

Всего в Казахстан прибыло более двух тысяч миротворцев ОДКБ, призванных помогать местyым правоохранительным органам и в охранять государственные объекты. Россия, например, направила в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск.

Галерея: Казахстан после протестов

Задержаны почти десять тысяч человек

На 11 января в Казахстане задержаны 9900 человек, принимавших участие в акциях протеста, сообщило МВД страны. Сутки назад ведомство сообщало о 7939 задержанных.

Официальной информации о пострадавших и погибших в ходе протеста гражданских жителях по-прежнему нет.

Напомним, протесты в Казахстане начались в начале января после повышения цен на автомобильное топливо. В некоторых городах, в том числе в Алматы, протесты переросли в столкновения с полицией, штурм правительственных зданий и разграбление магазинов. На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение, отправил правительство в отставку и сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности.