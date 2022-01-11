Раймонд Паулс отметит юбилей в Юрмале

В концерте примут участие музыканты, с которыми у Паулса сложилась творческая дружба на протяжении многих лет. Рядом с маэстро за роялем выступит Динара Рудане, а также певец Даумантс Калниньш, вокальный коллектив Framest, с которым Паулс исполнил множество концертных программ и реализовал несколько премьер. Аккомпанировать певцам будет биг-бенд Латвийского радио, патроном которого является сам маэстро.

Вилипсоне отметила, что на концерте прозвучит джазовая композиция Spēļu nakts Duntes krogā, инструментальные композиции Паулса Iespaidi и Kalnu skices и песни на слова Иманта Зиедониса, такие как Cher ami и Sit mani Prustā, песни Lapsenes nāve, Dod zvaigzni, Mans bērns, баллада Nenes zvaigznes istabā и другие произведения маэстро разных творческих периодов. Аранжировку для биг-бенда составили латвийский джазовый музыкант Гунарс Розенбергс и Карлис Ванагс.

Посетители концерта должны будут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном Covid-19, а также документ, удостоверяющий личность. Во время посещения концерта необходимо использовать маску, прикрывающую рот и нос.