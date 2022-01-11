Фото ⟩ Премьера продолжения психологического триллера "Пропавшие без вести"
10 января в кинотеатре Splendid Palace прошла торжественная презентация и премьера первых двух серий второго сезона латвийского сериала "Пропавшие без вести".
10 января в кинотеатре Splendid Palace прошла торжественная презентация и премьера первых двух серий второго сезона латвийского сериала "Пропавшие без вести".
Гостей церемонии встречали и встречали у входа мужчины в черных плащах с капюшонами, а у входа в кинотеатр зажгли факелы - в тематическом настрое сектантства из психологического триллера.
молодой режиссер Хенрийс Арайс, актриса Лиепайского театра Элизабете Мария Бранте. С торжественной речью выступила продюсер сериала Лелде Ковалева (по мотивам ее романа создан первый сезон), а также режиссер и сценарист второго сезона Влад Ковалев.
В ролях: Андрей Аленс, Имантс Страдс, Юрис Жагарс, Кристине Неварауска, Резия Калниня, Иева Сеглиня, Никлавс Курпниекс, Андрис Кейшс, Андрис Даугавиньш и многие другие.
Единственный в городе завод закрывается, и большинство горожан неожиданно теряют работу. Начинает развиваться секта, разделяющая население на две стороны, но оказывается, что худшее еще впереди.
"Пропавший без вести" был одним из самых популярных сериалов года на платформе Tet. Его снимали в Малпилсском поместье, Малпилсе и Валмиере. В съемках была задействована огромная команда, включающая профессиональных каскадеров и спасателей.