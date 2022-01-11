Фото ⟩ Премьера продолжения психологического триллера "Пропавшие без вести"

Гостей церемонии встречали и встречали у входа мужчины в черных плащах с капюшонами, а у входа в кинотеатр зажгли факелы - в тематическом настрое сектантства из психологического триллера.

Среди гостей были любимые латвийские актеры из сериала "Пропавшие без вести" - Андрис Кейшс, Имантс Страдс, в том числе исполнитель главной роли в первом сезоне, актер русского происхождения, работающий в Латвии и России - Николай Шестак,

молодой режиссер Хенрийс Арайс, актриса Лиепайского театра Элизабете Мария Бранте. С торжественной речью выступила продюсер сериала Лелде Ковалева (по мотивам ее романа создан первый сезон), а также режиссер и сценарист второго сезона Влад Ковалев.

Второй сезон "Пропавших без вести" будет показан на стриминговой платформе Tet с 20 января (шесть серий и однин документальный фильм о создании сериала).

В ролях: Андрей Аленс, Имантс Страдс, Юрис Жагарс, Кристине Неварауска, Резия Калниня, Иева Сеглиня, Никлавс Курпниекс, Андрис Кейшс, Андрис Даугавиньш и многие другие.

Молодой журналист Том приезжает в небольшой городок Мерона, чтобы увидеть место, где когда-то потерял семью, но неожиданно оказывается в эпицентре трагических и шокирующих событий.

Единственный в городе завод закрывается, и большинство горожан неожиданно теряют работу. Начинает развиваться секта, разделяющая население на две стороны, но оказывается, что худшее еще впереди.