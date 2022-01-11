Вт, 11.01.2022
Все, что было написано в интернете по поводу ожогов, зрения, волос и другого - неправда. Она выглядит такой же красивой, какой она и была Доминика Хлебникова, дочь Марины Хлебниковой
Доминика Хлебникова, дочь Марины Хлебниковой

Со среды обладатели ковид-сертификата могут въезжать в Латвию без теста

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere / LETA

Со среды, 12 января, вакцинированным и переболевшим Covid-19 лицам с сертификатом для въезда в Латвию не будет необходим отрицательный результат теста на Covid-19, за исключением въезда из стран особо высокого риска, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

В то же время и в дальнейшем все прилетающие смогут бесплатно сдать тест в аэропорту "Рига".

Требование предоставлять отрицательный результат теста на Covid-19 для лиц с сертификатом при въезде из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России было установлено, чтобы снизить распространение омикрон-штамма коронавируса в Латвии. Это требование в силе до 11 января 2022 года включительно.

Минсообщения призывает всех использовать возможность сдать тест по прилету добровольно.

Лабораторный пункт для добровольной сдачи тестов из стран Шенгенской зоны находится в зале ожидания Е, у выхода из терминала, в свою очередь прилетающие из стран, находящихся за пределами Шенгенской зоны, могут сдать тест в терминале зоны С перед пограничным контрольным пунктом.

Страны особо высокого риска - это страны, в которой констатирована эпидемиологическая ситуация, способная создать серьезную угрозу общественному здоровью, более детальную информацию можно найти на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.


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