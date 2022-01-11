Со среды обладатели ковид-сертификата могут въезжать в Латвию без теста

В то же время и в дальнейшем все прилетающие смогут бесплатно сдать тест в аэропорту "Рига".

Требование предоставлять отрицательный результат теста на Covid-19 для лиц с сертификатом при въезде из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России было установлено, чтобы снизить распространение омикрон-штамма коронавируса в Латвии. Это требование в силе до 11 января 2022 года включительно.

Минсообщения призывает всех использовать возможность сдать тест по прилету добровольно.

Лабораторный пункт для добровольной сдачи тестов из стран Шенгенской зоны находится в зале ожидания Е, у выхода из терминала, в свою очередь прилетающие из стран, находящихся за пределами Шенгенской зоны, могут сдать тест в терминале зоны С перед пограничным контрольным пунктом.