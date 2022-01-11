Два человека задержаны по подозрению в сотрудничестве с российской военной разведкой

Задержания лиц произошли в прошлом году в рамках двух уголовных процессов.

Информация, полученная VDD, свидетельствует о том, что эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории России. Оба имеют статус подозреваемых и находятся под арестом.

В прошлом году 30 декабря VDD передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование подозреваемого.

По информации, полученной в ходе расследования, данное лицо использовало контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии.

В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе документы и носители информации.

По второму уголовному делу лицо также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.