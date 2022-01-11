Вт, 11.01.2022
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Два человека задержаны по подозрению в сотрудничестве с российской военной разведкой

ФОТО: Gatis Indrēvics (Aizsardzības ministrija)

В прошлом году Служба государственной безопасности (VDD) совместно со Службой военной разведки и безопасности (MIDD) задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретной информации об оборонной сфере, сообщили агентству LETA в VDD.

Задержания лиц произошли в прошлом году в рамках двух уголовных процессов.

Информация, полученная VDD, свидетельствует о том, что эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории России. Оба имеют статус подозреваемых и находятся под арестом.

В прошлом году 30 декабря VDD передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование подозреваемого.

По информации, полученной в ходе расследования, данное лицо использовало контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии.

В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе документы и носители информации.

По второму уголовному делу лицо также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.

В интересах расследования СГД дополнительной информации не предоставляет.


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