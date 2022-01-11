Почему так сложно не пить хотя бы месяц?

Опрос показал, что около половины из тех, кто пробует "сухой январь", выдерживают две недели и возвращаются к своим старым питьевым привычкам.

Почему же так сложно прервать ежевечернее употребление алкоголя?

"Я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, у нас у всех есть склонность свои пороки "вырезать под корень". Психологи называют это мышлением "все или ничего". Оно не только очень распространено, но еще и бесполезно.

Мы склонны думать: если однажды "согрешили", то все испорчено и потому нет смысла продолжать. То же самое с диетами.

В действительности люди делают это все время в различных областях своей жизни", - рассказал DailyMail британский врач и журналист Макс Пембертон.

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Но все не так страшно. "Мы можем узнать, почему мы спотыкаемся, и это может помочь нам подготовиться к будущим ошибкам и спланировать их. Если вы выпили один бокал, это не значит, что вы должны сдаться.

Не поддавайтесь искушению, но также анализируйте, что пошло не так и что вы можете сделать, чтобы избежать этого в следующий раз", - отметил медик.

Пембертон также подчеркнул: "Я понимаю, что у него (алкоголя) есть важная социальная функция и, конечно, впервые, когда вы решитесь отказаться от употребления алкоголя на неопределенное время, может быть страшновато. Люди могут осознавать, что не пьют на светских мероприятиях, и часто чувствуют, что в чем-то себе отказывают.

Поэтому я советую тем, кто планирует отказаться от алкоголя - раз в месяц, когда есть повод, не отказывать себе, чтобы можно было сравнить свои ощущения и не добавлять лишнего стресса", - говорит специалист.

Таким образом, если мы знаем, что в месяце есть какой-то день, когда действительно хочется чего-то выпить, не вините себя или, что еще хуже, не используйте это как предлог, чтобы прервать "сухой январь", отметил Пембертон.