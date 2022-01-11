Фото ⟩ Самая знаменитая свинья в мире - художница Пигкассо 🐷

Галерея: Пигкассо

Джоанн совсем скоро поняла, что у этой свиньи есть творческие способности. Так, Пигкассо стала упражняться в живописи и создала сотни картин под руководством своей хозяйки Джоанн Лефсон.

И совсем недавно картину свиньи из Южной Африки продали с аукциона за 20 тысяч фунтов стерлингов (почти 24 тысячи евро).

Созданная Пигкассо работа под названием Wild and Free ("Дикая и свободная") была куплена спустя три дня после того, как ее выставили на продажу. Ее покупатель - коллекционер из Германии по имени Петер Эссер.

Картина Пигкассо побила мировой рекорд стоимости работ, созданных животными, установленный в 2005 году шимпанзе-живописцем Конго. Тогда три его картины были куплены за 14 тысяч фунтов стерлингов (около 17 тысяч евро по современному курсу).

Лефсон рассказала, что заметила способности Пигкассо к рисованию, когда в загон животного случайно попали старые малярные кисточки. "Я всегда хотела, чтобы Пигкассо создала нечто, чего никогда не было прежде", - сказала Лефсон.