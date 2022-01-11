Вт, 11.01.2022
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Фото ⟩ Самая знаменитая свинья в мире - художница Пигкассо 🐷

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Самой известной свинье в мире искусства по кличке Пигкассо (Pigcasso) был всего месяц, когда южноафриканская защитница прав животных Джоанн Лефсон пять лет назад спасла ее от смерти на бойне.

Галерея: Пигкассо 

Джоанн совсем скоро поняла, что у этой свиньи есть творческие способности. Так, Пигкассо стала упражняться в живописи и создала сотни картин под руководством своей хозяйки Джоанн Лефсон.

И совсем недавно картину свиньи из Южной Африки продали с аукциона за 20 тысяч фунтов стерлингов (почти 24 тысячи евро). 

Созданная Пигкассо работа под названием Wild and Free ("Дикая и свободная") была куплена спустя три дня после того, как ее выставили на продажу. Ее покупатель - коллекционер из Германии по имени Петер Эссер.

Картина Пигкассо побила мировой рекорд стоимости работ, созданных животными, установленный в 2005 году шимпанзе-живописцем Конго. Тогда три его картины были куплены за 14 тысяч фунтов стерлингов (около 17 тысяч евро по современному курсу).

Лефсон рассказала, что заметила способности Пигкассо к рисованию, когда в загон животного случайно попали старые малярные кисточки. "Я всегда хотела, чтобы Пигкассо создала нечто, чего никогда не было прежде", - сказала Лефсон.

Деньги с продажи картины пойдут на содержание фермы, где живет художница.


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