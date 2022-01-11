Вт, 11.01.2022
Все, что было написано в интернете по поводу ожогов, зрения, волос и другого - неправда. Она выглядит такой же красивой, какой она и была Доминика Хлебникова, дочь Марины Хлебниковой
Доминика Хлебникова, дочь Марины Хлебниковой
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Фото ⟩ Харламов находится в клинике под капельницей

Гарик Харламов ФОТО: Пресс-фото

Популярный комик, актер и шоумен Гарик Харламов сообщил в соцсетях, что серьезно болен, и разместил снимок с капельницей. 

Шоумен признался, что очень плохо себя чувствует:

"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так, все, бред пошел. Не болейте!".

Коллеги и фолловеры поспешили поддержать артиста и пожелали выздоровления. 

Ранее 40-летний Гарик Харламов писал, что заболел. Артист отмечал, что год для него начался не очень. 


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