Фото ⟩ Харламов находится в клинике под капельницей
Популярный комик, актер и шоумен Гарик Харламов сообщил в соцсетях, что серьезно болен, и разместил снимок с капельницей.
Популярный комик, актер и шоумен Гарик Харламов сообщил в соцсетях, что серьезно болен, и разместил снимок с капельницей.
Шоумен признался, что очень плохо себя чувствует:
"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так, все, бред пошел. Не болейте!".
Коллеги и фолловеры поспешили поддержать артиста и пожелали выздоровления.
Ранее 40-летний Гарик Харламов писал, что заболел. Артист отмечал, что год для него начался не очень.