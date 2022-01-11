Футболист сборной Турции погиб в автокатастрофе
Футболист сборной Турции и "Коньяспора" Ахмет Чалык погиб в результате автомобильной аварии, сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.
Футболист сборной Турции и "Коньяспора" Ахмет Чалык погиб в результате автомобильной аварии, сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.
27-летний футболист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара - Нигде. Авария произошла в 9 утра по турецкому времени. Чалык не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы.
Приехавшей на место аварии бригаде скорой помощи не удалось спасти футболиста. Начато расследование. Отмечается, что в машине спортсмен находился один.
Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.— Transfer Web (@TransferWeb1) January 11, 2022
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. pic.twitter.com/kANhomC01Z
Игрок начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в "Генчлербирлиги", откуда в 2017 году перешёл в "Галатасарай". В 2018 году он помог клубу выиграть чемпионат Турции.
В аренду в "Коньяспор" Ахмет Чалык перешёл в октябре 2020 года. На его счету 8 матчей и один забитый мяч в футболке сборной Турции. Вместе с национальной командой он принимал участие в чемпионате Европы 2016 года.