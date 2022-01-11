Футболист сборной Турции погиб в автокатастрофе

27-летний футболист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара - Нигде. Авария произошла в 9 утра по турецкому времени. Чалык не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы.

Приехавшей на место аварии бригаде скорой помощи не удалось спасти футболиста. Начато расследование. Отмечается, что в машине спортсмен находился один.

Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. pic.twitter.com/kANhomC01Z — Transfer Web (@TransferWeb1) January 11, 2022

Игрок начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в "Генчлербирлиги", откуда в 2017 году перешёл в "Галатасарай". В 2018 году он помог клубу выиграть чемпионат Турции.