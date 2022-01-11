Вт, 11.01.2022
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Футболист сборной Турции погиб в автокатастрофе

Футболист сборной Турции и "Коньяспора" Ахмет Чалык погиб в результате автомобильной аварии, сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.

27-летний футболист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара - Нигде. Авария произошла в 9 утра по турецкому времени. Чалык не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы.

Приехавшей на место аварии бригаде скорой помощи не удалось спасти футболиста. Начато расследование. Отмечается, что в машине спортсмен находился один.

Игрок начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в "Генчлербирлиги", откуда в 2017 году перешёл в "Галатасарай". В 2018 году он помог клубу выиграть чемпионат Турции.

В аренду в "Коньяспор" Ахмет Чалык перешёл в октябре 2020 года. На его счету 8 матчей и один забитый мяч в футболке сборной Турции. Вместе с национальной командой он принимал участие в чемпионате Европы 2016 года.


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