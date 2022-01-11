В Сейм подано 71 заявление против требования вакцинироваться для работающих

Как сообщил начальник бюро по связям с общественностью парламента Юрис Вигулис, в конце года и 3 января получен 71 запрос, в которых выражается мнение о принятых Сеймом решениях по ограничению пандемии и требование "соблюдать основные права человека, не запрещая невакцинированным людям работать".