Вт, 11.01.2022
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В Сейм подано 71 заявление против требования вакцинироваться для работающих

ФОТО: EPA/Scanpix

В конце 2021 года в Сейм поступило 71 заявление с возражениями против установленных государством требований обязательной вакцинации некоторых работников против Covid-19.

Как сообщил начальник бюро по связям с общественностью парламента Юрис Вигулис, в конце года и 3 января получен 71 запрос, в которых выражается мнение о принятых Сеймом решениях по ограничению пандемии и требование "соблюдать основные права человека, не запрещая невакцинированным людям работать".

Заявления переданы для информации в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.


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