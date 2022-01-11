Covid-19: В США новый "рекорд" случаев заражения
В США 10 января было зарегистрировано 1,35 миллиона новых случаев Covid-19, что является наибольшим числом новых случаев с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты агентства Reuters.
В США 10 января было зарегистрировано 1,35 миллиона новых случаев Covid-19, что является наибольшим числом новых случаев с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты агентства Reuters.
Прошлый "рекорд" был зафиксирован 3 января, когда было зарегистрировано 1,03 миллиона новых случаев.
Новый "рекорд" установило и число госпитализированных - их число превысило 136 000 человек.
Резкий рост числа случаев заболевания в США объясняют распространением омикрон-штамма коронавируса.
Reuters указывает, что в США от Covid-19 ежедневно умирает в среднем 1700 человек.
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