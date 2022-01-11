Covid-19: В США новый "рекорд" случаев заражения

Прошлый "рекорд" был зафиксирован 3 января, когда было зарегистрировано 1,03 миллиона новых случаев.

Новый "рекорд" установило и число госпитализированных - их число превысило 136 000 человек.

Резкий рост числа случаев заболевания в США объясняют распространением омикрон-штамма коронавируса.

Reuters указывает, что в США от Covid-19 ежедневно умирает в среднем 1700 человек.