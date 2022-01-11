Вт, 11.01.2022
Все, что было написано в интернете по поводу ожогов, зрения, волос и другого - неправда. Она выглядит такой же красивой, какой она и была Доминика Хлебникова, дочь Марины Хлебниковой
Доминика Хлебникова, дочь Марины Хлебниковой

Covid-19: В США новый "рекорд" случаев заражения

ФОТО: EPA/Scanpix

В США 10 января было зарегистрировано 1,35 миллиона новых случаев Covid-19, что является наибольшим числом новых случаев с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты агентства Reuters.

Прошлый "рекорд" был зафиксирован 3 января, когда было зарегистрировано 1,03 миллиона новых случаев.

Новый "рекорд" установило и число госпитализированных - их число превысило 136 000 человек.

Резкий рост числа случаев заболевания в США объясняют распространением омикрон-штамма коронавируса.

Reuters указывает, что в США от Covid-19 ежедневно умирает в среднем 1700 человек.

Галерея: Коронавирус в США


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