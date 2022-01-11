ВИДЕО ⟩ Польский боксёр нокаутировал соперника ударами в воздух

В главном поединке вечера польский боксёр Дамиан Кныба одержал победу над представителем Марокко Аажддином Ааджоуром, отправив соперника в нокаут уже в первом раунде.

In the heavyweight main event from Zawonia, Poland, 6’7” 25yr old Damian “Polish Hussar” Knyba (5-0, 3 KO’s) with the KO-1? victory over Aazddin Aajour (4-3-2) pic.twitter.com/4YdI2fYjn9 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 7, 2022

Если присмотреться, то можно заметить, что соперник поляка упал на настил, не пропустив ни одного акцентированного удара. Несмотря на это, судья поединка принял решение остановить бой и присудил досрочную победу Кныбе.

Дамиан Кныба, рост которого составляет 201 см, а вес - 112,8 кг, за время своей профессиональной карьеры одержал 5 побед (3 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.