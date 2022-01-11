Вт, 11.01.2022
Что касается невакцинированных, я действительно хочу создать им трудности. И мы продолжим это делать до конца. Это стратегия Эммануэль Макрон, президент Франции
Эммануэль Макрон, президент Франции

ВИДЕО ⟩ Польский боксёр нокаутировал соперника ударами в воздух

В польском городе Завоня состоялся боксёрский поединок, который завершился весьма необычным нокаутом.

В главном поединке вечера польский боксёр Дамиан Кныба одержал победу над представителем Марокко Аажддином Ааджоуром, отправив соперника в нокаут уже в первом раунде.

Если присмотреться, то можно заметить, что соперник поляка упал на настил, не пропустив ни одного акцентированного удара. Несмотря на это, судья поединка принял решение остановить бой и присудил досрочную победу Кныбе.

Дамиан Кныба, рост которого составляет 201 см, а вес - 112,8 кг, за время своей профессиональной карьеры одержал 5 побед (3 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

В 2021 году польский боксёр одержал 4 победы, а затем отправился в Великобританию, где его спарринг-партнёрами стали Даниель Дюбуа, Мариуш Вах и Лоуренс Околи.


НАВЕРХ
Back